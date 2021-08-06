Пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Берик Уали на своей странице в фейсбуке опубликовал совместные снимки глав государств Центральной Азии. Они сняты в Туркменистане, где проходит консультативная встреча президентов стран региона.

Фотографию Уали подписал, как «Неформальная встреча глав государств Центральной Азии».

Президенты стран Центральной Азии. Фото: Берик Уали

На фотографии можно увидеть всех пятерых президентов стран Центральной Азии — Садыра Жапарова (Кыргызстан), Шавката Мирзиёева (Узбекистан), Эмомали Рахмона (Таджикистан), Касыма-Жомарта Токаева (Казахстан) и Гурбангулы Бердымухамедова (Туркменистан).

Государственный сайт «Золотой век Туркменистана» сообщил, что президенты совершили совместную прогулку на яхте по Кас­пийскому морю.

Встреч глав государств Центральной Азии проходит в туркменском городе Туркменбаши, который находится на западе страны на восточном побережье Каспийского моря.

Жапаров прибыл в Туркменистан с официальным рабочим визитом 5 августа. Пресс-служба президента сообщила, что во время визита он обсудит вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, а также совместные меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.