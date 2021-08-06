Что случилось?

УВД Ошской области сообщило, что 20 августа 2020 года житель села Чек-Абад Арзимат Алимов изнасиловал 15-летнюю девочку в поле. Об изнасиловании мать девочки узнала только тогда, когда ее дочь была на четвертом месяце беременности — в ноябре 2020 года.

3 декабря 2020 года милиция начала досудебное производство по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении Алимова.

*По информации правоохранительных органов, озвученной ранее, было открыто досудебное производство по статье «Изнасилование». Но по результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что девочка забеременела без повреждения девственной плевы. Из-за этого милиция переквалифицировала статью.

В мае 2021 года 15-летняя девочка родила ребенка. В УВД Ошской области тогда сообщили, что дело передали в суд.

Имеет проблемы с потенцией

Родственники Алимова на пресс-конференции 4 августа рассказали, что он незаконно находится в СИЗО более полугода. По их словам, 64-летний Арзимат Алимов имеет проблемы с потенцией и бесплоден. Они считают, что он не мог изнасиловать 15-летнюю девочку.

Жена подозреваемого, Мухабатхан Алимова, сообщила, что ее муж болеет сахарным диабетом, но, несмотря на это вот уже семь месяцев его удерживают в следственном изоляторе.

Также жена и сын Алимова пожаловались на то, что милиция ведет расследование необъективно.

Видео: Facebook, Бексултан Мамытов

«Насиловали пятеро парней»

Адвокат подозреваемого Диярбек Курбанов сообщил, что Алимов прошел медицинскую экспертизу в Араване, в Оше и в Джалал-Абаде. Результаты экспертизы подтвердили отсутствие потенции и бесплодие.

На пресс-конференции жена Алимова рассказала, что девочку «регулярно насиловали» пятеро парней. Когда об этом стало известно, их задержал некий сотрудник межрегионального управления МВД по имени Жылдыз.

«Допросив три раза, он их отпустил. Взял, оказывается, у ребят по 2 тысячи долларов. Или это сделал следователь Ошского ГОВД, или не знаю кто сделал. Это мне сказал Муса Хантороев (один из допрашиваемых по этому делу — ред.). Он сказал, что у меня ничего не выйдет, что они [милиция] взяли у него $2 тысячи и отпустили и что он уезжает в Россию», — сказала Алимова.

Женщина считает, что пострадавшая и ее отец дали ложные показания.

Не соглашаются на ДНК-тест

По словам Алимовой, следователь по этому делу, Мелис Айбатиев отказывается от проведения ДНК-теста. Это бы позволило определить, кто отец ребенка.

«Мы попросили разрешение на проведение ДНК-теста, но следователь [Мелис Айбатиев] отказался […] Позже, он самостоятельно, без сопровождения нашего адвоката зашел в СИЗО, позвал мужа и сказал, что проведет ДНК [тест] и сказал, что возьмет кровь у него и ребенка. Зашел туда в сопровождении врача. Я предупреждала мужа, чтобы он все делал через адвоката, ничего не давал, чтобы он имел в виду. Поэтому муж не поверил ему и отказался», — сказала Алимова.

Жена подозреваемого считает подозрительным, что следователь сначала отказался от проведения теста, а потом все-таки передумал. Также у нее вызывает сомнения то, что пострадавшая обратилась в милицию не сразу после произошедшего, а лишь спустя четыре месяца.

«Они [пострадавшая сторона] торговались с нами. Они потребовали 500 тысяч или участок земли, взамен на то, что заберут заявление. Я откуда возьму деньги?» — возмутилась она.

Сын подозреваемого Достонбек Алимов сообщил, что следователь Айбатиев посетил местную группу семейных врачей села и попросил медицинскую карточку его отца. По словам жены подозреваемого, он хотел установить группу крови Арзимата Алимова и сравнить с группой крови ребенка.

«Надели пакет на голову, избивали…»

По словам жены подозреваемого, Арзимат Алимов не признает свою вину. Кроме того, на первом допросе в ОВД Араванского района его пытали.

«Оперативники надели ему на голову пакет и избивали. Если посмотрите на то, как он написал [объяснительную], увидите, что криво написано, он не сам писал […] Его заставили написать угрозами, без адвоката», — сказала жена Алимова.

Достонбек Алимов говорит, что его отца также избивали дубинками по почкам. Алимовы во время судебного процесса готовы раскрыть имена милиционеров, которые избивали главу семьи во время допроса.

Дело еще не рассматривали в суде, ожидается, что первое судебное заседание пройдет 11 августа.

Что говорит милиция?

Пресс-секретарь Ошского УВД Нурпери Абдуллаева заявила, что обвинения со стороны семьи Алимовых «необоснованны» и «не соответствуют действительности». Абдуллаева отрицает, что Алимов подвергался пыткам.

По словам Абдуллаевой, причастность подозреваемого к преступлению доказана на основании его собственных показаний, показаний потерпевшей и свидетелей. Причастность также доказана в результатах судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.

Пресс-секретарь сообщила, что во время очной ставки между подозреваемым Алимовым и потерпевшей обе стороны рассказали о том, что произошло. Однако показания подозреваемого и потерпевшей не могли быть разглашены из-за секретности расследования.

Кроме этого, Абдуллаева сообщила, что ДНК-тест в Кыргызстане можно провести по достижению ребенка 1,5 лет.

«Например, в Казахстане ДНК-тест можно провести по достижению ребенком 6-месячного возраста, но у семьи пострадавшей стороны нет на это средств», — объяснила она.

Однако, по словам юристки Фатимы Якупбаевой, в законах не прописаны ограничения по возрасту ребенка при процедуре установления отцовства.

«Материал для анализа берется с соскоба щеки, поэтому ждать какого-то возраста нет смысла. Лаборатории опираются на основания для обращения в двух случаях: в первом, добровольно от кого-то из родителей, во втором, на основании определения суда», — пояснила она «Клоопу».

По словам Якупбаевой, определение о назначении экспертизы выносит следственный судья.

«Сперва [родственники должны] обратиться к следователю, а если он проигнорирует или откажет, то в суд», — заключила она.