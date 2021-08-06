Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 6 августа в Кыргызстане скончались восемь пациентов с ранее выявленным коронавирусом.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 380 пациентов от осложнений вызванных COVID-19.
Также данным штаба, за сутки зарегистрировали 658 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев заражения выявили в Бишкеке.
- Бишкек — 345;
- Ош — 9;
- Чуйская область — 80;
- Ошская область — 18;
- Таласская область — 10;
- Нарынская область — 14;
- Иссык-Кульская область — 59;
- Джалал-Абадская область — 74;
- Баткенская область — 49.
За все время пандемии в стране выявили 167 734 случаев заражения COVID-19.
С выздоровлением за сутки из больниц и стационаров выписали 1 532 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 153 934 пациента.