Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 6 августа в Кыргызстане скончались восемь пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 380 пациентов от осложнений вызванных COVID-19.

Также данным штаба, за сутки зарегистрировали 658 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев заражения выявили в Бишкеке.

Бишкек — 345;

Ош — 9;

Чуйская область — 80;

Ошская область — 18;

Таласская область — 10;

Нарынская область — 14;

Иссык-Кульская область — 59;

Джалал-Абадская область — 74;

Баткенская область — 49.

За все время пандемии в стране выявили 167 734 случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением за сутки из больниц и стационаров выписали 1 532 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 153 934 пациента.