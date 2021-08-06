Выборы мэров Бишкека и Оша состоятся 26 августа. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов ИА 24.kg.

По информации Бекматова, мэра назначат депутаты горкенеша в ходе тайного голосования. Сейчас городами управляют временные исполняющие обязанности градоначальников.

Глава кабинета министров Улукбек Марипов приказом от 2 августа, исполняющим обязанности мэра Бишкека назначил Таалайбека Сарыбашова. Временно исполняющим обязанности мэра города Оша назначен Алмаз Мамбетов.

Выбирать мэров должны были новоизбранные депутаты городских кенешей. Однако в северной и южной столицах республики итоги выборов 11 апреля были отменены из-за многочисленных нарушений.

Повторные выборы в Бишкеке и Оше, а так же в Токмоке, прошли 11 июля 2021 года. Так же были зафиксированы нарушения, но ЦИК признала повторные выборы состоявшимися.

Читать по теме: