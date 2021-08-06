Президент Садыр Жапаров с официальным рабочим визитом находится в Туркменистане на Консультативном совете глав государств Центральной Азии. Там он встретился с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Гурбангулы Бердымухамедов и Садыр Жапаров. Фото: пресс-служба президента

Два президента рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества между странами.

Что было на встрече?

В пресс-службе президента Кыргызстана сообщили, что Жапаров и Бердымухамедов обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, импорта природного газа и электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан.

Кроме того, президенты обсудили, как продвигаются договоренности, которых они достигли в прошлый официальный визит Жапарова в Туркменистан.

Бердымухамедов в ответ «выразил уверенность в том, что Консультативный совет даст хороший импульс для двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном, и другими странами региона — Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном».

Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона готово принять все меры для дальнейшего укрепления и развития двустороннего сотрудничества.

«Такие серьезные вопросы как энергетика, торговля, транспорт, транзит, а также противостояние современным вызовам требуют коллективного обмена мнениями и поиска решений», — сказал Жапаров.

Что было на предыдущей встрече?

Президент Садыр Жапаров с официальным визитом был в Туркменистане с 25 по 27 июня. Это был первый визит Жапарову в эту страну.

Там он принял участие в церемонии открытия кыргызско-туркменского экономического форума.

По итогам переговоров главы двух государств достигли многих договоренностей и закрепили их подписанием ряда документов в торгово-экономической сфере, в области образования, культуры, спорта, и по сотрудничеству внешнеполитических ведомств.

Страны договорились о:

создании Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в $100 млн для поддержки совместных бизнес-проектов;

поставке туркменского газа и электроэнергии в Кыргызстан в осенне-зимний период;

строительстве кыргызско-туркменского торгового дома в Бишкеке;

строительстве оздоровительного комплекса с пятизвёздочным отелем в Иссык-Кульской области;

сотрудничестве между некоторыми ВУЗами обеих стран.

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Водные ресурсы, рабочая сила и хороший климат для инвесторов. Что рассказал Жапаров о Кыргызстане туркменским бизнесменам и чиновникам?