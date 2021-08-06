Президент Садыр Жапаров с официальным рабочим визитом находится в Туркменистане на Консультативном совете глав государств Центральной Азии. Там он встретился с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
Два президента рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества между странами.
Что было на встрече?
В пресс-службе президента Кыргызстана сообщили, что Жапаров и Бердымухамедов обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, импорта природного газа и электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан.
Кроме того, президенты обсудили, как продвигаются договоренности, которых они достигли в прошлый официальный визит Жапарова в Туркменистан.
Бердымухамедов в ответ «выразил уверенность в том, что Консультативный совет даст хороший импульс для двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном, и другими странами региона — Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном».
Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона готово принять все меры для дальнейшего укрепления и развития двустороннего сотрудничества.
«Такие серьезные вопросы как энергетика, торговля, транспорт, транзит, а также противостояние современным вызовам требуют коллективного обмена мнениями и поиска решений», — сказал Жапаров.
Что было на предыдущей встрече?
Президент Садыр Жапаров с официальным визитом был в Туркменистане с 25 по 27 июня. Это был первый визит Жапарову в эту страну.
Там он принял участие в церемонии открытия кыргызско-туркменского экономического форума.
По итогам переговоров главы двух государств достигли многих договоренностей и закрепили их подписанием ряда документов в торгово-экономической сфере, в области образования, культуры, спорта, и по сотрудничеству внешнеполитических ведомств.
Страны договорились о:
- создании Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в $100 млн для поддержки совместных бизнес-проектов;
- поставке туркменского газа и электроэнергии в Кыргызстан в осенне-зимний период;
- строительстве кыргызско-туркменского торгового дома в Бишкеке;
- строительстве оздоровительного комплекса с пятизвёздочным отелем в Иссык-Кульской области;
- сотрудничестве между некоторыми ВУЗами обеих стран.
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Водные ресурсы, рабочая сила и хороший климат для инвесторов. Что рассказал Жапаров о Кыргызстане туркменским бизнесменам и чиновникам?