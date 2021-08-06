Зампредседателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков. Скриншот из видео журналистки Майраш Базлакуновой.

Зампредседателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков высказался о деятельности ГКНБ в стране. Он заявил, что готов дать советы спецслужбе и что ведомству «нужно быть потише».

В ГКНБ на это ответили, что в «советах не нуждаются».

Что сказал Масадыков?

Масадыкова высказался о ГКНБ в интервью журналистке Майраш Базлакуновой. Она опубликовала видео на своём канале в Youtube утром 6 августа.

В интервью Масадыков сказал, что «некоторые действия ГКНБ должны были быть сделаны по-другому».

«Госкомитет не то ведомство, которое должно выходить на публику и в медиа. Они должны всё делать по-тихому […] Потому что интервью тоже должны быть согласованы с руководителями. В вопросах безопасности надо работать тихо. Если хочешь ответить на некоторые вопросы, передай свой ответ пресс-службе президента. Они должны отвечать. Во всех странах так, только в Кыргызстане по-особенному», — сказал он.

Что ответил ГКНБ?

В ГКНБ Масадыкову ответили в тот же день. В Госкомитете подчеркнули, что работа с масс-медиа сегодня, как никогда нужна для органов власти.

«Это является доступным методом информирования общественности о проводимой в интересах народа работе. В этой связи, в подобных советах, что дается Таалатбеком Масадыковом, ГКНБ не нуждается», — отметили в Госкомитете.

В спецслужбе добавили, что ведомство является важным органом исполнительной ветви власти и в случае необходимости пользуется советами и рекомендации компетентных лиц, имеющих на это Конституционное право.

«В свою очередь ГКНБ предлагает Масадыкову рассмотреть свои полномочия исходя из предусмотренных Конституции должностных обязанностей», — подчеркнули в ГКНБ.

Кто такой Масадыков?

Таалатбек Масадыков — эксперт по проблемам международных конфликтов, террористической деятельности и наркопроизводства.

Он долгое время работал в ООН и достиг там звания высокопоставленного чиновника. Известен тем, что был директором политической миссии ООН в Афганистане, где прожил 15 лет.

Дипломат читал лекции в тогда только открывшемся АУЦА, а в 2016 году три месяца обучал молодых чиновников в Токийском университете.

В 2017 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана и набрал более 10 тысяч голосов (0,63%). Тогда на выборах победил Сооронбай Жээнбеков.

Масадыков баллотировался в президенты и в 2021 году. Но позже снял свои кандидатуру с гонки, заявив, что эти выборы незаконны.

12 июля президент Садыр Жапаров учредил должность зампредседателя Совета безопасности и назначил на этот пост Масадыкова. Председателем же Совбеза является сам глава государства.