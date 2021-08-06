Президент Садыр Жапаров на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Фото / пресс-служба главы Кыргызстана

Пресс-служба президента 6 августа сообщила, что Садыр Жапаров сделал предложение главам стран Центральной Азии для «стабильности и процветания».

По словам Жапарова, страны Центральной Азии имеют большой объем энергетических ресурсов и «имеют потенциал» для перехода на экологически чистую электроэнергию.

По мнению президента, ключевой фактор для развития региона — это эффективное использование водно-энергетических ресурсов.

«В этом плане Кыргызстан намерен поэтапно реализовывать ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистым источником энергии», — сказал Жапаров.

Он добавил, что странам нужно внедрить экономические механизмы, чтобы у стран верховья (Кыргызстана и Таджикистана) были возможности накапливать воду для орошения даже в период маловодья. Жапаров также сообщил, что Кыргызстан намерен активно развивать возобновляемые источники энергии.

Свое предложение Жапаров озвучил на Консультативной встрече президентов стран Центральной Азии в Туркменистане, где находится с официальным визитом.

Выступая на встрече Жапаров также призвал своих коллег президентов укреплять региональное сотрудничество. По словам главы Кыргызстана страны Центральной Азии имеют все для углубления торгово-экономических, транспортно-логистических и водно-энергетических связей.