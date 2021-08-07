Пресс-служба МЧС сообщила, что вечером 6 августа в городке Майлы-Сай (Кызыл-Джар) в Джалал-Абадской области из-за схода сели обрушились четыре жилых дома и один сарай. Затоплены подвалы Республиканской психиатрической больницы и средней школы имени Т. Уметалиева.

Фото: МЧС.

Также 6 августа в городах Кызыл-Джар и Таш-Кумыр Джалал-Абадской области паводковые воды затопили два дома и дворы.

В МЧС отметили, что к ликвидационным работам привлечены 25 спасателей. Очистительные работы все еще продолжаются.

С июля продолжаются сходы селей в разных областях Кыргызстана.

За этот месяц сели унесли жизни десяти человек. Восемь человек умерли в Аксы в Джалал-Абадской области. В Лейлеке сель унес жизнь 16-летнего подростка. Также 20 июля в Сузакском районе сель стал причиной смерти 6-летней девочки.

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Кроме того, из-за проливных дождей поднимается уровень воды в реках. Так, в Караколе были эвакуированы жители 27 домов. Затоплены парки, разрушены мосты и дороги.

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