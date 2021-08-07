Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что 6 августа начато досудебное производство в отношении главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева. Его подозревают в возбуждении межрегиональной вражды.

В ГКНБ уточнили, что речь идет о посте в фейсбуке. В нем он негативно отозвался о новом и.о. мэра Бишкека Таалайбеке Сарыбашове.

Фото из соцсетей.

Пост Сартбаева вызвал шквал возмущений среди пользователей фейсбука. На это отреагировала и общественная деятельница Ассоль Молдокматова. Она призвала наказать журналиста за трайбализм.

«Прекратите ваши грязные посты! Не делите народ на южных и северных. Мы не позволим вам делать это. Делаете попытки устроить противостояние? Каждый гражданин страны, вне зависимости от региональной принадлежности, в силу компетентности может занимать пост. Я не знаю нового мэра, но мне противно читать такие оскорбительные строки. Какая разница откуда, из какого города и региона?» — написала Ассоль Молдокматова.

Вскоре пост Сартбаева был удален. Сам журналист или его адвокат пока никак не прокомментировали начало досудебного производства.

По законодательству Кыргызстана, возбуждение межрасовой, межрегиональной розни наказывается лишением свободы от пяти до семи лет шести месяцев.

Кто такой Сартбаев?

Асланбек Сартбаев — главный редактор кыргызскоязычной оппозиционной газеты «Азия Ньюс».

Фото: Фейсбук Сартбаева.

Он известен как сторонник экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. На своей странице он не раз публиковал посты о нем.

«Азия Ньюс» и судебные иски

Издание Сартбаева неоднократно участвовало в судебных разбирательствах — политики и чиновники обвиняли газету в публикации материалов, которые затрагивали их честь и достоинство.

Так, экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков отсудил у газеты «Азия Ньюс» в 2018 году 2 млн сомов.

«В своих материалах мы писали, что Келдибеков продвигает своего человека в верхушку МВД. Писали также, что в кругу друзей он обмолвился, что намерен сделать своего протеже даже главой МВД», – пояснил тогда Сартбаев.

Он также заявлял, что руководство издания не согласно с решением суда.

В 2020 году на газету «Азия Ньюс» подал в суд и экс-вице-премьер Жениш Разаков. В итоге районный суд обязал газету выплатить ему 1 миллион сомов. Газета обвинила его в причастности к спецслужбам Таджикистана. Сам Разаков назвал сведения недостоверными.

Тогда ГКНБ провел проверку. Сартбаева вызвали на допрос в спецслужбу. Однако комитет не нашел подтверждения обвинениям газеты.

В феврале 2020 года суд обязал газету «Азия Ньюс» выплатить 300 тысяч сомов тогдашнему главе МВД Кашкару Джунушалиеву. Он подал в суд из-за статей, опубликованных в газете «Азия Ньюс» от 25 апреля и 16 мая 2019 года.

В апрельском выпуске газеты был напечатан коллаж, на котором голова министра была присоединена к телу крысы, а заголовок гласил – «Кашкар крыса?». А в номере от 16 мая вышла статья под заголовком «В отставку Жунушалиева, поддерживающего кадры генерала Абдыкарова!». В материале высказывается критика кадровой политики министра внутренних дел. Министр потребовал с газеты 5 миллионов сомов.

Такая же фотография была опубликована и про начальника МВД Бакыта Матмусаева с вопросом, следит ли он за бизнесменами и чиновниками. Чиновник отсудил в 2019 году у «Азия Ньюс» 15 тысяч сомов.