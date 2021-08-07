Пресс-служба кабинета министров сообщила, что 6 августа глава ведомства Улукбек Марипов посетил районы Иссык-Кульской области, пострадавшие от схода селей.

Фото: Пресс-служба кабинета министров.

По данным ведомства, он осмотрел мост в селе Теплоключенка, разрушенный при повышении уровня воды в реке Ак-Суу.

«Профильным государственным органам поручено в максимально сжатые сроки начать строительство двух мостов и завершить берегоукрепительные работы», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, Марипов побывал в зоопарке «Бугу-Эне» и «Ривер парке», которые также пострадали от селевых потоков 30 июля. Глава кабмина передал руководству парков по 50 тысяч сомов из своего резервного фонда и поручил ускорить подсчёт нанесенного ущерба.

Марипов в зоопарке. Фото: Пресс-служба кабинета министров.

«В текущем году мы столкнулись с результатами разрушительных природных стихийных бедствий. Идет работа по ликвидации их последствий, МЧС перешло на режим экстренного реагирования. Необходимо провести предупредительные работы, граждане должны чувствовать себя в безопасности», — сказал Марипов.

По данным кабмина, очистительно-восстановительные работы на дорогах пострадавших районов Иссык-Кульской области все еще продолжаются.

Сели в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульской области 30 июля из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках, в нескольких районах сошли сели. Воды реки Каракол затопили близлежащие дома, жители были эвакуированы.

В ту ночь пострадал «Ривер парк» — его ограждения и постройки унесло течением. Парк был построен совсем недавно, в 2017 году. Проект реализовало общественное объединение «Дестинация Каракол» в партнерстве с «Инициативой USAID по развитию бизнеса» и мэрией города. Строительство обошлось в 7 млн сомов.

Также был затоплен зоопарк «Бугу-Эне» в Караколе, где содержится более 30 видов животных и птиц. Руководство зоопарка просило помочь в спасении животных из-за «скудных финансов».

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