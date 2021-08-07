Пресс-центр Генпрокуратуры 6 августа сообщил, что прокурор Бишкека Марсбек Кыдыкбаев освобожден от должности за незаконное вмешательство в деятельность стройкомпании и незаконное привлечение к уголовной ответственности руководителя этой компании.

В ведомстве не уточнили, о какой стройкомпании идет речь. Сообщается, что прокуратура Бишкека проверяла разрешительные документы одной стройкомпании на возведение жилого комплекса. Нарушений закона не нашла. Однако руководитель стройкомпании был незаконно задержан и привлечен к уголовной ответственности.

В пресс-центре Генпрокуратуры отметили, что, согласно указу президента «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» от 29 января 2021 года, правоохранительным, фискальным, контролирующим органам запрещено необоснованное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

В Генпрокуратуре также добавили, что досудебное производство против руководителя стройкомпании прекращено. Ряд сотрудников прокуратуры Бишкека привлекли при этом к строгой дисциплинарной ответственности.

Кто такой Кыдыкбаев?

Марсбек Кыдыкбаев был назначен на должность прокурора Бишкека в феврале 2021 года. До этого он был прокурором Токмака.

В 2012 году Кыдыкбаев обвинялся в «Злоупотреблении должностным положением», «Незаконном использовании бюджетных средств» и «Подделке официального документа».

Сначала его водворили в СИЗО, затем отпустили под домашний арест. Позже суд его оправдал. После Кыдыкбаев занимался адвокатской деятельностью, пока в феврале 2021 года его не назначили прокурором Бишкека.