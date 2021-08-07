Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 389 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 681 человека. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 327;

Чуйская область — 104;

Джалал-Абадская область — 82;

Баткенская область — 46;

Иссык-Кульская область — 65;

Ошская область — 18;

Нарынская область — 11;

Таласская область — 20;

Ош — 8.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 168 415 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 7 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 3 033 пациента. Еще 6 168 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 513 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 155 447 пациентов.

По данным минздрава, на 7 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 528 тысяч человек. А вторую — более 156 тысяч человек.