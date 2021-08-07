Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 389 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 681 человека. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 327;
- Чуйская область — 104;
- Джалал-Абадская область — 82;
- Баткенская область — 46;
- Иссык-Кульская область — 65;
- Ошская область — 18;
- Нарынская область — 11;
- Таласская область — 20;
- Ош — 8.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 168 415 случаев заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 7 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 3 033 пациента. Еще 6 168 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 513 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 155 447 пациентов.
По данным минздрава, на 7 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 528 тысяч человек. А вторую — более 156 тысяч человек.