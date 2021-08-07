Пользователи сети посчитали, сколько стоит костюм Садыра Жапарова, который он надел на неформальную встречу президентов стран Центральной Азии в Туркменистане.

На фотографиях пресс-служб президентов видно, что Жапаров одет в синий спортивный костюм от элитного итальянского бренда мужской одежды Stefano Ricci.

Фото: Пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Берик Уали.

Пользователи сети утверждают, что на официальном сайте бренда такой костюм стоит $10 450: спортивные брюки — $5 600, а бомбер — $4 850.

Однако на сайте Stefano Ricci находится не единственный синий спортивный костюм. Наша редакция обратила внимание на то, что сзади брюк Жапарова имеется лейбл. Но в представленных на сайте образах точно такого костюма нет.

Фото из соцсетей.

При этом, спортивные брюки от этого бренда стоят от 800 (80 тысяч сомов) до 2 100 евро (210 тысяч сомов). А верхняя часть костюма — от 1900 до 4 500 евро (450 тысяч сомов).

Скриншот с сайта Stefano Ricci.

Ранее в сети также обсуждали еще один наряд Садыра Жапарова. На сайтах интернет-магазинов жилет, который замечали на президенте, стоил $3 188 (около 215 тысяч сомов).

Сам Жапаров сказал, что это подарок от соотечественников из России. Он тогда еще добавил, что обычно одежду ему покупает супруга.

Фото на заглавной странице: Пресс-секретарь Садыра Жапаров Эрбол Султанбаев.