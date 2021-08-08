Первый беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев записал видеообращение, в котором попросил прощения у кыргызстанцев за ситуацию с Кумтором*. По его словам, «отсутствие должного контроля» с его стороны за правительством во времена его правления, «позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником».

*Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев. Канадская компания Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывает рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Октябрьский райсуд 7 мая постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Власти также ввели внешнее управление в компании.

ГКНБ возбудил четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно — против руководства компании, остальные три — против кыргызских чиновников. По делу «Кумтора» уже задержан ряд политиков.

Акаев назвал своей «ошибкой» и правительства то, что Кыргызстан освободил от налогов золотодобывающую компанию и передал управление проектом «Кумтор» канадской стороне.

По словам Акаева, он «слепо доверял правительству» и думал, что при подписании генерального соглашения от 1992 года интересы Кыргызстана были полностью учтены.

«А самой главной моей ошибкой является дача согласия правительству на реструктуризацию проекта “Кумтор” в 2003 году. Когда изучалось предложение корпорации “Камеко” о реструктуризации проекта “Кумтор”, я, как президент страны, поставил правительству задачу войти в новую публичную компанию “Центерра”, только в случае справедливого распределения долей», — заявил он.

По его подсчетам, Кыргызстан должен был владеть долей в «Центерре» не менее 40%, а то и больше. Однако правительство, по итогам переговоров с канадской стороной, подписало соглашение, и Кыргызстан вошел в “Центерру” с долей в 33,33%.

«Позже мне стало известно, что у правительства еще тогда были на руках документы, в том числе заключения международных экспертов, которые рекомендовали правительству варианты реструктуризации на более выгодных для Кыргызстана условиях», — рассказал Акаев.

Он заключил, что его ошибки привели к тому, что теперь канадцы «извлекают для себя огромную прибыль, оставляя для Кыргызстана мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы».

Акаев добавил, что продолжит сотрудничать со следствием.

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Возвращение Акаева

Беглый президент Аскар Акаев прибыл в Бишкек 2 августа. Он заявил, что приехал, «чтобы чистосердечно рассказать как строили “Кумтор” и какие были ошибки».

Он признался, что по прилету на родину он успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым в резиденции, где он его «тепло принял». Позже он побывал на допросе в ГКНБ.

Аскар Акаев как и ряд высокопоставленных чиновников находился в розыске по делу о коррупции по проекту «Кумтор».

«Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году», — сообщили в ГКНБ.

Свержение Акаева

Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными.

Абсолютное большинство голосов – до 90% получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети действующего президента – Айдар и Бермет Акаевы. Кроме того, сам Акаев планировал переписать Конституцию так, чтобы у него была возможности пойти на четвертый президентский срок.

Массовые митинги из-за несправедливых выборов привели к тому, что Акаев покинул страну вместе со своей семьей и получил убежище в России — там он отказался от поста президента.

Недовольство граждан копилось долгие годы также из-за коррумпированности близких родственников Акаева, которых после его свержения заочно приговорили к тюремным срокам.

После того как он покинул Кыргызстан, бывший президент вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».