Первый беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев 8 августа улетел обратно в Москву. Об этом сообщил АКИpress его сторонник Болот Джанузаков.

По его словам, Акаев покинул страну вместе с сыном Илимом.

Ранее он записал видеообращение, в котором попросил прощения у кыргызстанцев за ситуацию с Кумтором. По его словам, «отсутствие должного контроля» с его стороны за правительством во времена его правления, «позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником».

Возвращение Акаева

Аскар Акаев прибыл в Кыргызстан совсем недавно, 2 августа. Он заявил, что приехал, «чтобы чистосердечно рассказать как строили “Кумтор” и какие были ошибки».

Он признался, что по прилету на родину он успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым в резиденции, где он его «тепло принял». Позже он побывал на допросе в ГКНБ.

Аскар Акаев, как и ряд высокопоставленных чиновников, находился в розыске по делу о коррупции по проекту «Кумтор».

«Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году», — сообщили в ГКНБ.

Свержение Акаева

Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными.

Абсолютное большинство голосов – до 90% получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети действующего президента – Айдар и Бермет Акаевы. Кроме того, сам Акаев планировал переписать Конституцию так, чтобы у него была возможности пойти на четвертый президентский срок.

Массовые митинги из-за несправедливых выборов привели к тому, что Акаев покинул страну вместе со своей семьей и получил убежище в России — там он отказался от поста президента.

Недовольство граждан копилось долгие годы также из-за коррумпированности близких родственников Акаева, которых после его свержения заочно приговорили к тюремным срокам.

После того как он покинул Кыргызстан, бывший президент вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».

Фото на заглавной странице: Петр Титаренко.