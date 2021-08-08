В доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева проходит день памяти Кой-Ташских событий. Прошло уже два года со штурма резиденции Атамбаева силовиками, в ходе которого был задержан бывший глава государства.

По данным издания «Апрель», в Кой-Таше собрались сторонники Алмазбека Атамбаева и члены партии «Социал-Демократы». Среди присутствующих был и депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков. По данным СМИ, всего в резиденции собралось около 200 человек.

Фото: АКИpress.

На мероприятии выступили адвокаты бывшего президента Замир Жоошев и Сергей Слесарев, а также его телохранитель Канат Сагымбаев.

Сторонник Атамбаева Фархат Баабиев заявил, что нужно «поменять местами» экс-президента Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева.

«Человек, который отдал приказ стрелять в безоружных граждан, Сооронбай Жээнбеков, живёт в госрезиденции за наш счёт, получает пенсию из наших налогов. А Алмазбек Атамбаев по-прежнему сидит в тюрьме. Я считаю, что их нужно поменять местами», — передает его слова телеканал Апрель.

Ранее, 5 августа, сам Атамбаев раскритиковал своего ставленника и экс-президента Сооронбая Жээнбекова и нынешнего главу страны Садыра Жапарова.

Штурм дома Атамбаева в Кой-Таше

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его соратников задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда при штурме погиб один спецназовец и пострадали около сотни человек.

Штурму предшествовал конфликт между тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником Атамбаевым. Примечательно, что именно Атамбаев выдвинул и поддерживал Жээнбекова на выборах в 2017 году.

После того, как конфликт между Атамбаевым и Жээнбековым вошел в открытую фазу, в отношении бывшего президента парламентом были выдвинуты обвинения в коррупции и незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Генеральная прокуратура поддержала эти обвинения — после чего Атамбаева лишили неприкосновенности, что позволило прокуратуре вызвать его на допросы. Однако бывший президент трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении Батукаева и это стало официальной причиной для штурма.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию. Однако на следующий день силовиков отпустили, а Атамбаева задержали.

После ареста в отношении Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел и обвинили бывшего президента в организации массовых беспорядков, организации захвата заложников, организации убийства и покушения на убийство. Сейчас Атамбаев находится в колонии №47.

Ему также предъявлено подозрение в организации массовых беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября 2020 года.

По теме: