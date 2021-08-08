Пресс-служба минздрава 8 августа сообщила, что вакцинация населения препаратом AstraZeneca будет возобновлена 9 августа. Причиной приостановки вакцинации англо-шведским препаратом стали возможные побочные эффекты после прививки у военнослужащих в Ала-Буке.

В минздраве отметили, что военнослужащим в Ала-Буке стало плохо из-за повышенного тревожного состояния и страха, а не от вакцины. Уточняется, что после получения информации о побочных эффектах у 56 военнослужащих после получения вакцины AstraZeneca, минздрав создал комиссию, которая выехала в Ала-Буку.

«Этот случай оценен как реакция, связанная с тревожным состоянием, страхом и беспокойством по поводу иммунизации, которая характерна для молодого возраста в организованных коллективах», — отметили в ведомстве.

В минздраве подчеркнули, что все зарегистрированные побочные проявления от вакцин COVID-19 носят несерьезный характер, который присущ и при вакцинации другими вакцинами.

Частыми симптомами является: боль на месте инъекции, головная боль и повышение температуры, которые проходят в течение 12-24 часов.

По данным минздрава на 8 августа, состояние всех военнослужащих удовлетворительное. Они пробыли под медицинским наблюдением два дня. 7 августа их направили в медицинскую часть. Клинические симптомы у военнослужащих, такие как температура и головная боль, оценены как ответная реакция организма на введение вакцины.

Пресс-служба минздрава 6 августа сообщала, что вакцинация населения препаратом AstraZeneca против коронавируса приостановлена. Причина — возможные побочные эффекты после вакцинации у военнослужащих в Ала-Буке.

AstraZeneca

Вакцину англо-шведского производства AstraZeneca доставили в Кыргызстан в середине июля в качестве гуманитарной помощи из Азербайджана. Тогда в Бишкеке прибыло 40 тысяч доз препарата.

Затем, уже в конце июля в страну доставили еще 226 560 доз AstraZeneca по глобальной программе COVAX.

Кампания по вакцинации началась в Кыргызстане в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

Сейчас для кыргызстанцев доступны четыре вида вакцин: китайская Sinopharm, российская Sputnik V, англо-шведская AstraZeneca (вакцинация приостановлена) и казахская QazVac.

По данным минздрава на 8 августа, по всей стране первую дозу вакцины получили более 537 тысяч человек, второй дозой привились 168 тысяч человек.