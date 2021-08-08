Пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека сообщила, что 7 августа милиция задержала депутата Бишкекского горкенеша Таалайбека Темиркулова. Его водворили в ИВС на время следствия.

Депутата подозревают в том, что он выстрелил в ногу фигуранта дела по Кой-Ташским событиям Алги Кылычева. Пострадавшего доставили в БНИЦТиО.

Фото: Пресс-служба Ленинского РУВД.

В милиции сообщили, что подозреваемый депутат добровольно выдал травматический пистолет с одним патроном.

Фото: Пресс-служба Ленинского РУВД.

Начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Назначены необходимые судмедэкспертизы.

Таалай Темиркулов — депутат БГК от партии «Социал-Демократы», которую связывают с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Сын Атамбаева Кадыр также стал депутатом горкенеша от этой партии.

Таалай Темиркулов.

Что говорят в милиции?

По данным РУВД, звонок в милицию поступил 7 августа примерно в 06:55. Им сообщили об огнестрельном ранении в жилмассиве «Ак-Ордо». Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, оказалось, что карета скорой помощи уже увезла пострадавшего в БНИЦТО.

«В связи с этим опросить пострадавшего не представилось возможным. Однако дома находилась его супруга. Она пояснила, что между ее мужем Алга Кылычевым и одним из депутатов БГК Т.Т. по телефону произошла словесная перепалка. После чего, через некоторое время Т.Т. на своей машине белого цвета приехал к ним домой и попросил Кылычева выйти на улицу», — рассказали в милиции.

По словам жены Кылычева, она тоже вышла на улицу следом за мужем. Но Кылычев сказал, чтобы она вернулась в дом. Примерно через 10 минут она услышала грохот от выстрела и выбежала на улицу — там ее муж лежал в крови.

В это время Темиркулов побежал к своей машине и уехал на большой скорости.

Видео драки

Вечером 7 августа в сети начало распространяться видео, на котором, предположительно, запечатлена драка Темиркулова и Кылычева возле частного дома.

По данным некоторых СМИ, в ночь на 7 августа Кылычев закидал камнями машину своего знакомого. После этого между ними произошла драка. Отмечается, что Кылычев был пьян.

Султанбеков о драке

При этом издание Kaktus.media, ссылаясь на свои источники в силовых структурах, сообщило, что на месте драки был и лидер «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков. Однако сам политик заявил, что в ту ночь ни он, ни Темиркулов не ездили домой к Кылычеву.

Темирлан Султанбеков.

«С Алгой Кылычевым я созвонился. Он сказал, что подрался из-за дезинформации со стороны жээнбековских. Смысл конфликта не понял. Еду к нему, уточню информацию», — добавил он.

Кто такой Кылычев?

Алга Кылычев.

Алга Кылычев — сторонник Атамбаева, работавший в «Народном штабе». Он был задержан в августе 2019 года после штурма резиденции Атамбаева в Кой-Таше. Кылычев провел два месяца в СИЗО-1, потом еще полтора месяца в изоляторе временного содержания.

В октябре 2019 года его отпустили под домашний арест, после того, как он подписал соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами и дал показания против других сторонников бывшего президента.

Но уже в начале ноября Кылычев отказался сотрудничать со следствием, заявив, что он был вынужден подписать соглашение о сотрудничестве из-за пыток и угроз со стороны сотрудников правоохранительных органов.