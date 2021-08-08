Кыргызский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев 7 августа одержал победу над американцем Бобби Грином на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США). Бой длился три раунда. В итоге Физиев выиграл со счетом 3:1.

Эта победа стала четвертой подряд для кыргызстанца в рамках UFC. Теперь в его карьере четыре победы и одно поражение.

Организация UFC назвала бой Физиева и Грина эпичным. Зрители отметили, что поединок этих бойцов был сложным и зрелищным. Кроме того, удар кыргызстанца был признан ударом вечера.

An absolute battle to the end.



Here’s your Shot of the Night 📸



[ B2YB by @JoseCuervo ] pic.twitter.com/lUmDpjTe01 — UFC (@ufc) August 8, 2021

В декабре 2020 года Физиев нокаутировал своего соперника бразильца Ренато Мойкано в первом раунде и получил бонус $50 тысяч за «Выступление вечера».