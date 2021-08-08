Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 399 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 602 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 287;

Чуйская область — 68;

Джалал-Абадская область — 78;

Баткенская область — 33;

Иссык-Кульская область — 70;

Ошская область — 18;

Нарынская область — 23;

Таласская область — 19;

Ош — 6.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 169 017 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 8 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 2 947 пациентов. Еще 5 359 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 478 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 156 925 пациентов.

По данным минздрава, на 7 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 537 тысяч человек. А вторую — более 168 тысяч человек.