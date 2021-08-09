Из Кызылсу-Кыргызского автономного округа* Китая в Нарынскую область поступила гуманитарная помощь на сумму 2,6 млн сомов. Об этом сообщило издание Turmush.

*Кызылсу-Кыргызский автономный округ находится на западе Китая. Большую часть населения там составляют уйгуры и кыргызы.

Отмечается, что полпред президента в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев в рамках сотрудничества попросил у китайской стороны карету скорой помощи.

Фото: Turmush.

Однако вместо нее отправили 8400 иммунных капсул «Чин Ван», 5 прикроватных мониторов, 5 кислородных концентраторов, 500 защитных костюмов, 1000 комплектов хирургической одежды, 500 защитных медицинских очков, 500 масок, 1000 бахил и 100 градусников.

По данным издания, Ашимбаев встретил гумпомощь и передал ее медикам.

В июле Кыргызстан получил гумпомощь от Саудовской Аравии для борьбы с COVID-19 на $500 тысяч. Помощь власти страны получили в виде средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

Кыргызстан за время пандемии коронавируса получал гуманитарную помощь от разных стран-партнеров. В 2020 году помощь для борьбы с COVID-19 поступала от России, Казахстана и Узбекистана.

Кроме гумпомощи, страна получала также и кредиты от международных организаций. Так за 2020 год власти получили на борьбу с COVID-19 более $300 млн. В 2021 году планируется, что Кыргызстан получит около $420 млн.