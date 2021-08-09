Пресс-служба Первомайского райсуда Бишкека сообщила, что 5 августа суд оправдал бывшего руководителя Госагентства связи Чынгыза Бекташева. Отмечается, что в его действиях «не нашли состава преступления».

Бекташев был задержан 1 февраля 2021 года по подозрению в коррупции при продаже радиочастот. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Генпрокуратура тогда сообщала, что, по версии следствия, Бекташев в декабре 2016 года вступил в сговор с чиновниками госорганов и представителями коммерческой организации. После чего выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастотного спектра по заниженной цене.

«Стоимость лицензии при этом составила всего 1000 сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 млн 803 тысяч сомов. В результате чего государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — отмечали в надзорном органе.

Дело о продаже радиочастот

Фактом коррупции в Госагентстве связи занимается межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ с апреля 2020 года.

По этому делу 12 мая 2020 года Военная прокуратура и ГКНБ задержали экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову. Её подозревают в коррупции, а также сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом инфотехнологий при продаже радиочастот.

Вслед за ней арестовали ещё двух сотрудников ГКНБ и двух сотрудников ГКИТиС, а также задержали учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова. А 15 декабря АКС ГКНБ задержала завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого замруководителя аппарата правительства Азамата Араева.

В начале декабря 2020 года Черногубовой и ещё нескольким фигурантам уголовного дела изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест.

Позже появилась информация, что к правонарушению мог быть причастен и тогдашний глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев — в этом его подозревал депутат Жанар Акаев. Он потребовал у тогдашнего премьер-министра доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту.

По словам депутата, при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при премьере Абылгазиеве уже 200 МГц продали за 700 сомов.

Абылгазиев на фоне скандала ушел в отпуск, «чтобы не мешать следствию», а затем вовсе подал в отставку. Официально о том, фигурирует ли Абылгазиев в этом деле, не заявлялось.