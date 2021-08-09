Пресс-служба МЧС сообщила, что 8 августа в Кемпир-Абадском канале проходящем через село Комсомол Сузакского района утонул 15-летний мальчик. Его поиски продолжаются до сих пор.

По данным МЧС, мальчик сам проживает в городе Джалал-Абад. Он утонул в канале примерно в 13:00.

Сотрудник МЧС. Фото: пресс-служба МЧС

«На поисковые работы привлечены всего 32 сотрудника МЧС: 5 сотрудников, 26 спасателей и водолаз. 9 августа 2021 года в 07:20 утра на месте продолжаются поисковые работы», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, с начала 2021 года года утонули 87 человек, 41 из них — дети. Больше всего утонувших зафиксировали в Чуйской области.

Также в ведомстве добавили, что 57 смертей из 87 в 2021 году случились в летний сезон. Сотрудники МЧС предупреждают – опасно оставлять детей одних, особенно в местах купания.