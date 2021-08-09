Госкомитет нацбезопасности отреагировал на инцидент произошедший в 2 августа в детском центре развлечений MagicCity в Бишкеке. Тогда нетрезвый мужчина, недовольный тем, что кассирша обслуживает его на русском языке, напал на неё.

Что сказали в ГКНБ?

В ГКНБ подчеркнули, что в соответствии с Конституцией, русский язык в стране действует на полных законных основаниях: кыргызский язык является государственным, русский — официальным.

В связи с этим в ГКНБ объявили официальное предостережение мужчине.

«Дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно-наказуемым деянием в виде лишения свободы до 10 лет», — напомнили в Госкомитете.

Также ведомство попросило при наличии подобных фактов обращаться в дежурную часть ГКНБ по номерам: 0 (312) 62-05-85, 0 (312) 66-04-75.

Что произошло?

5 августа в соцсетях появилось видео, как в центре развлечений MagicCity мужчина напал на сотрудницу центра. По словам администратора MagicCity Тимура Джунусова, мужчину не устроило то, что его обслуживали на русском языке.

«Это произошло 2 августа. Один из наших клиентов, пришедших с ребенком, был в нетрезвом состоянии. Когда он подошел к стойке и обратился к кассирше, она стала обслуживать его на русском языке. Он достаточно агрессивно потребовал говорить с ним только по-кыргызски. Девушка перешла на кыргызский язык, так как хорошо им владеет. Но посетителя это не устроило, он стал цепляться к ней и оскорблять по национальному признаку. Начал кидаться на нее и угрожать. В какой-то момент схватил со стойки калькулятор и бросил ей в голову», — сообщил Джунусов.

Позже ГУВД Бишкека сообщило, что нашла мужчину и зарегистрировала данный инцидент в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство».

Реакция посла

На инцидент в детском центре развлечений отреагировал и посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.

«Обратил внимание на очередной факт бытового национализма в одном из детских центров в Бишкеке. Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным. Нельзя не осуждать любые, а тем более агрессивные действия на почве национальной неприязни, которые не способствуют сохранению мира и межэтнического согласия», — написал посол 6 августа.

Он отмечал, что посольство намерено обратится к кыргызским властям для адекватной оценки ситуации.

Также на этот случай обратили внимание и в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. 8 августа член совета Кирилл Вышинский отметил, что «члены комиссии СПЧ выражают серьезную озабоченность по поводу участившихся случаев недружественных действий в отношении наших соотечественников в Кыргызстане».

«В основе этих проявлений — попытка ущемить русскоязычных людей по языковому и национальному признаку», — считает он.