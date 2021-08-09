Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев прокомментировал извинения первого беглого президента Аскара Акаева за Кумтор. По его словам, Акаев «катит бочку» на Николая Танаева, занимавшего пост премьер-министра в 2002-2005 годах.

«Я так понимаю, что он всю бочку катит на Танаева, который сейчас на том свете. На мертвых всегда удобно списывать что-либо», — заявил Бекешев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что извинение Акаева было «безэмоциональное, без сожаления, искренности, боли и раскаяния».

«Поэтому не знаю, как воспринимать это извинение. Но это по делу “Кумтора” он извинился, а по другим делам он извиняться не собирается», — сказал депутат.

Ранее, 8 августа, в сети распространилось видеообращение Аскара Акаева. Он попросил прощения за то, что слепо доверял правительству во время заключения соглашений и реструктуризации «Кумтора».

По его словам, когда изучалось предложение корпорации “Камеко” о реструктуризации проекта “Кумтор” в 2003 году, он поставил правительству задачу войти в новую публичную компанию “Центерра”, только в случае справедливого распределения долей.

Однако правительство подписало соглашение о том, что Кыргызстан вошел в “Центерру” с долей в 33,33%. Хотя «международные эксперты рекомендовали правительству варианты реструктуризации на более выгодных для Кыргызстана условиях».

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