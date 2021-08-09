Пресс-служба кабмина сообщила о том, что власти республики решили, как именно помогут бизнесменам, пострадавшим во время приграничного конфликта. Постановление о порядке оказания помощи подписал председатель кабмина Улукбек Марипов, оно начинает действовать с момента подписания.

Что входит в помощь для бизнеса?

В кабмине рекомендовали ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк» списать займы, которые обычные баткенцы и бизнесмены брали до 28 апреля 2021 года. Списание и реструктуризация коснутся тех, кто пострадал во время приграничного конфликта с 28 по 30 апреля 2021 года*.

*При этом полного прекращения огня со стороны Таджикистана и Кыргызстана удалось достичь только 1 мая после переговоров правительственных делегаций. И только 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Так же минэкономфин выплатит единовременную компенсацию ущерба пострадавшим предпринимателям в сумме 14 млн 505 тысяч сомов. Еще 15, 2 млн сомов ведомство направит на бюджетные кредиты для 76 субъектов бизнеса, пострадавших в приграничье.

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Кредиты для всех одинаковые, по 200 тысяч сомов, для них не понадобится залог. По информации пресс-службы кабмина, срок погашения кредита составляет три года, первый из которых льготный. Процентная ставка по кредиту составит 0,1 % годовых, гасить его надо будет раз в квартал одинаковыми суммами.

Ранее первый зампред кабмина Айбек Джунушалиев заявлял, что все пострадавшие в Баткенской области от конфликта предприниматели получат и равную помощь, и возможность взять беспроцентный кредит.

По его словам, МЧС, минэкономфин и комиссии, оценивавшие ущерб на местах, по-разному рассчитывали потери.

«Сумма ущерба, которую представили местные органы власти, оказалась на порядок выше той, которую рассчитали МЧС и Министерство экономики и финансов. Было принято решение утвердить цифры, представленные местными органами власти. Согласно их данным, сумма ущерба составила 1 млрд 305 млн 994 тысячи сомов», — отметил зампред кабмина.

Конфликт на границе

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 190 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

В начале июня ряд кыргызстанских правозащитников, общественных организаций и юристов обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС). Они просили инициировать расследование действий военнослужащих и главнокомандующих Таджикистана «по факту совершения военных преступлений против мирного населения» Кыргызстана.

15 июня стало известно, что его зарегистрировали в канцелярии МУС. Однако администрация президента Жапарова обвинила правозащитников в «создании напряженности» между Кыргызстаном и Таджикистаном.

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