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МЧС сообщило, что Центральный универмаг в Бишкеке оцепили сотрудники милиции. Посетителей и работников торгового центра эвакуировали.

Фото: Vesti.kg. Фото: Shtraf.kg.

Позже в УВД Свердловского района Бишкека пояснили, что примерно в 16:10 милиция получила сообщение о том, что в ЦУМе находится «подозрительная женщина в чёрном одеянии с пакетом в руках».

«Незамедлительно на место выехала милиция: ближайшие экипажи УПСМ, а также руководство УВД Свердловского района и ГУВД Бишкека. В целях обеспечения безопасности граждан вокруг здания выставили оцепление и провели эвакуацию. На месте также работают сотрудники ГКНБ», — рассказали в милиции.

Начальник службы безопасности ЦУМа Виктор Жирков отметил, что сейчас в здании находятся спецслужбы, которые проверяют здание на наличие взрывного устройства.

«Никаких заложников нет. Это все вымысел», — добавил он.

В СМИ сообщали разные версии произошедшего.

Издание Vesti.kg, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что две неизвестные женщины взяли в заложники детей в туалете здания. По некоторым данным, в здании была бомба.

Примерно в 18:10 сотрудники милиции сняли оцепление. В здание начали впускать сотрудников торгового центра.

После этого сотрудники милиции оцепили ГУМ — торговый центр напротив ЦУМа. По данным на 18:37, из здания выводят всех людей.

В это же время в пресс-службе УВД Свердловского района сообщили, что информация о бомбе в ГУМе не подтвердилась и оцепление снято.