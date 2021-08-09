Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в законы “О лицензионно-разрешительной системе”, “О транспорте”, “Об автомобильном транспорте”)».

Ведомство предлагает ввести лицензионные карточки на транспортные средства. В справке-обосновании минтранс отмечает, что такие лицензии в Беларуси, Казахстане, России и Узбекистане уже выдаются на конкретное транспортное средство.

«Их отсутствие у водителя является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с законодательством. Нормы предусматривают обязательное наличие наряду с лицензией на осуществление международных перевозок, также и лицензионной карточки на конкретное транспортное средство, осуществляющее международную перевозку. Она обязательна как для отечественных перевозчиков, так и для иностранных», — подчеркнули в ведомстве.

Зачем нужен новый документ?

Минтранс поясняет, что с его помощью планируется связать лицензию с конкретным транспортным средством. Вместе с лицензией на международные перевозки будут выдавать дополнительную карточку для транспорта с регистрационным номером лицензии и транспортного средства.

«Карточка транспортного средства — документ, свидетельствующий о наличии у владельца лицензии транспортного средства для осуществления пассажирских перевозок (кроме легковых такси) и международных грузовых перевозок автомобильным и водным транспортом», — говорится в законопроекте.

Получить карточку смогут как сами водители, так и компании-перевозчики. Стоимость услуги Минтранс не указывает.

В ведомстве пока не определились и с тем, какой срок действия будет у лицензии. В справке-обосновании упоминается, что её могут сделать и бессрочной.

Как можно будет получить карточку?

В Минтрансе напомнили, что после того, как президент подписал указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов», правительству рекомендовали перевести часть госуслуг в электронный формат.

Для этого до 31 декабря 2021 года должен заработать Единый электронный портал по выдаче лицензий и разрешительных документов. Подготовить для него проекты НПА и внедрить механизм получения лицензий на перевозки автотранспортом в режиме онлайн Кыргызстану помогает Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

Будет ли возможность получить карточку не в онлайн-формате, в Минтрансе не уточняют.

В Минтрансе при этом подчеркнули, что принятие этого законопроекта не повлечет дополнительных финансовых затрат, как и «социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий».

По информации структуры, сейчас водителям, которые работают за рубежом, и так выдают лицензии на транспортные средства, хотя в кыргызском законодательстве такие лицензии не были предусмотрены.