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Издание kaktus.media со ссылкой на УВД Ленинского района столицы 9 августа сообщило, что Ленинский райсуд Бишкека отпустил депутата БГК Таалая Темиркулова под домашний арест на два месяца. Он 7 августа выстрелил в ногу сопартийцу и стороннику бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алге Кылычеву.

По данным издания, Кылычев написал встречное заявление на депутата столичного горкенеша. Сам потерпевший сообщил журналисту «Клоопа», что не писал в отношении никого заявления и не просил привлекать к ответственности. Он отметил, что это дело между ним и Темиркуловым и они решат его «по-мужски».

«Это вопрос касается меня и Темиркулова. Сами по-мужски решим. Когда меня увезла скорая, то моя жена оказывается написала заявление в милицию. Я обратился [в милицию] с тем, чтобы заявление супруги не рассматривали и Темиркулова не привлекали к ответственности. Это из-за того, что я не писал заявление. Я даже не собираюсь писать! Тюрьма не меняет человека. Ту тюрьму, которую я видел, я даже врагу не пожелаю», — сказал он.

Оба являются членами партии «Социал-демократы Кыргызстана».

Драка со стрельбой

Таалай Темиркулов и Алга Кылычев

Утром 7 августа в жилмассиве «Ак-Ордо» депутат Темиркулов стрелял в Кылычева. По словам жены Кылычева, между её супругом и депутатом столичного горкенеша по телефону произошла словесная перепалка.

Она рассказала милиции, что через некоторое время нардеп на своей машине белого цвета приехал к ним домой и попросил её мужа выйти на улицу. Однако, примерно через 10 минут супруга услышала звук выстрела и выбежала на улицу — там ее муж лежал в крови.

Через некоторое время в УВД Ленинского района Бишкека сообщила, что задержала Темиркулова. Его водворили в ИВС на время следствия, а Кылычева доставили в БНИЦТиО.

9 августа в больнице сообщили, что его состояние стабильное и он продолжает получать лечение. Ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, затылочной области, огнестрельное ранение коленного сустава справа».

По данным некоторых СМИ, накануне депутаты партии «Социал-демократов» отмечали свое избрание в БГК*. Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов, но после мероприятия им так и не заплатили. Из-за этого ссора переросла в серьезный конфликт.

*По итогу прошедших 11 июля выборов в Бишкекский горкенеш «Социал-демократы» получили 5 мандатов.

Кроме того в сети появилось видео, как в ночь на 7 августа Кылычев якобы закидал «камнями машину своего знакомого». После этого между ними произошла драка. Отмечается, что Кылычев был пьян.

«Это позор»

Произошедшее прокомментировал и лидер партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков. Он подчеркнул, что «не стоит ситуации придавать политическую окраску». По его словам, конфликт произошел в результате ссоры на личной почве.

«Это не партийный вопрос, это их межличностные отношения, проблемы. Я уже поговорил с обоими и сказал, что это недостойно, позорно для депутата, партийца, для человека, которому верили, ни одного подкупного голоса. Люди верят, что они будут работать […] Это позор и обязательно будут приняты самые строгие меры вплоть до исключения […] Я считаю, что как минимум по 100 часов общественных работ мы им должны сделать. Они 10 минут развлекались, пусть теперь 100 часов ходят, подметают улицы. Пусть заглаживают вину перед народом», — сказал Султанбеков «Апрелю».