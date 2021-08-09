Летние Олимпийские игры в Токио завершились. Церемония закрытия игр прошла 8 августа без зрителей. В итоговом медальном зачете Олимпиады Кыргызстан оказался на 70-м месте.

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Первенство по количеству медалей завоевали США —113 медалей, из которых 39 — золото. На втором месте Китай, за ним — Япония. Россия находится на пятом месте.

Среди стран Центральной Азии лидирует Узбекистан. Спортсмены получили три золотые и две бронзовые медали. Так, Узбекистан теперь находится на 32-м месте в таблице медалей.

Затем идет Кыргызстан — две серебряных и одна бронзовая медаль.

Казахские спортсмены получили восемь бронзовых медалей и страна оказалась на 83-месте.

Сборная Таджикистана не смогла завоевать ни одной медали.

На Олимпийские игры в Токио поехали 16 кыргызских спортсменов. Все три медали привезли борцы.

Айсулуу Тыныбекова — серебряная медаль;

Акжол Махмудов — серебряная медаль;

Мээрим Жуманазарова — бронзовая медаль.

Сборная Кыргызстана вернулась в Бишкек 7 августа. Их встретили с цветами и поздравлениями, состоялся концерт на площади Ала-Тоо с участием президента Садыра Жапарова.