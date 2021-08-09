Антикоррупционный деловой совет при президенте распространил заявление генсекретаря Нуруйпы Мукановой, в котором она выступила против наделения участковых милиционеров полномочиями, позволяющими расследовать экономические преступления.
По словам Мукановой, такое решение только откроет новые пути для коррупции.
«Участковый должен заниматься исключительно обеспечением общественной безопасности у себя на участке и профилактикой совершения преступлений, а не контролировать субъекты предпринимательской деятельности», — заявила генсек.
Муканова также отметила, что поручение Акылбека Жапарова противоречит указам президента «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите бизнеса». Согласно этим документам, наложено вето на необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность предпринимателей.
Ранее зампред кабмина Акылбек Жапаров поручил МВД совместно с налоговой службой подготовить документы для наделения участковых полномочиями выявлять и пресекать нарушения в экономической сфере: лицензионной, разрешительной и других.
В МВД заявили, что дополнительные полномочия могут применяться исключительно для поддержания общественного порядка, и их не следует путать с проверками бизнеса. Например, участковые не смогут потребовать у предпринимателей предъявить лицензии, патенты и другие документы.
Что за Антикоррупционный деловой совет?
Антикоррупционный деловой совет был создан в начале июля 2021 года по указу президента после того, как в конце июня он провел встречу с бизнес-сообществом. Генеральным секретарем Антикоррупционного делового совета при президенте была назначена Нуруйпа Муканова — специалистка по борьбе с коррупцией в разных секторах экономики, работающая в антикоррупционных органах Кыргызстана уже более 10 лет.
По информации пресс-службы, Антикоррупционный деловой совет будет служить для «эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции».
Новый госорган занимается «совершенствованием основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции», «созданием благоприятных условий для развития бизнеса», «улучшением инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства».
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