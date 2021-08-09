Антикоррупционный деловой совет при президенте распространил заявление генсекретаря Нуруйпы Мукановой, в котором она выступила против наделения участковых милиционеров полномочиями, позволяющими расследовать экономические преступления.

Нуруйпа Муканова.

По словам Мукановой, такое решение только откроет новые пути для коррупции.

«Участковый должен заниматься исключительно обеспечением общественной безопасности у себя на участке и профилактикой совершения преступлений, а не контролировать субъекты предпринимательской деятельности», — заявила генсек.

Муканова также отметила, что поручение Акылбека Жапарова противоречит указам президента «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите бизнеса». Согласно этим документам, наложено вето на необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность предпринимателей.

Ранее зампред кабмина Акылбек Жапаров поручил МВД совместно с налоговой службой подготовить документы для наделения участковых полномочиями выявлять и пресекать нарушения в экономической сфере: лицензионной, разрешительной и других.

В МВД заявили, что дополнительные полномочия могут применяться исключительно для поддержания общественного порядка, и их не следует путать с проверками бизнеса. Например, участковые не смогут потребовать у предпринимателей предъявить лицензии, патенты и другие документы.

Что за Антикоррупционный деловой совет?

Антикоррупционный деловой совет был создан в начале июля 2021 года по указу президента после того, как в конце июня он провел встречу с бизнес-сообществом. Генеральным секретарем Антикоррупционного делового совета при президенте была назначена Нуруйпа Муканова — специалистка по борьбе с коррупцией в разных секторах экономики, работающая в антикоррупционных органах Кыргызстана уже более 10 лет.

По информации пресс-службы, Антикоррупционный деловой совет будет служить для «эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции».

Новый госорган занимается «совершенствованием основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции», «созданием благоприятных условий для развития бизнеса», «улучшением инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства».

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