Ошская городская прокуратура установила, что шлагбаум на въезде в международный аэропорт Оша, который стоял там несколько лет — незаконный. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

«На основании акта прокурорского реагирования 2 июня 2021 года незаконно установленный шлагбаум демонтирован сотрудниками соответствующих государственных органов», — говорится на сайте ведомства.

По информации госоргана, в сентябре 2017 года 165 метров автодороги «Ош-Аэропорт» было передано международному аэропорту «Манас», в целях «соблюдения безопасности и облагораживания».

Однако, ОАО «Международный аэропорт “Манас”», нарушив законодательство и двустороннее соглашение, в котором запрещалось передавать территорию для использования третьим лицам, предоставил данный участок ОсОО «Т.Г», которое незаконно установило шлагбаум и изымало оплату с автотранспортных средств пребывающих в аэропорт.

Пресс-секретарь структуры Алия Курбанова подтвердила в разговоре с корреспондентом «Клоопа», что место, где было установлен шлагбаум действительно было передано вышеуказанной компании. Курбанова также сообщила, что шлагбаум был установлен в 2018 году. Компания по эксплуатации взимала по 30 сомов в час с каждой машины, которая въехала на территорию аэропорта.

Прокурорской проверкой также выявлены факты внесения ложных сведений в отдельные пункты по вопросу предоставления указанной части автодороги в субаренду, отмеченного соглашения между вышеуказанными юридическими лицами.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации», начато досудебное производство.