В Кыргызстан 2 августа возвратился первый свергнутый президент страны Аскар Акаев. Он бежал из страны 16 лет назад в результате «тюльпановой революции».

Акаева в аэропорту встретили силовики и отвезли его на допрос в ГКНБ по делу «Кумтора» — оттуда он вышел уже к вечеру. За то время, пока он находится в стране, Акаев успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым и другими чиновниками, а также побывать на малой родине в Чон-Кемине.

Аскар Акаев даёт интервью журналистам после выхода с допроса в ГКНБ. Фото: «Клооп»

8 августа стало известно, что Акаев улетел в Москву, но перед этим заявил, что хотел бы вернуться на родину.

Приезд Акаева вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые политики призвали не забывать о совершенных им преступлениях во время 15-летнего правления.

«Клооп» собрал главные события президентства Аскара Акаева и причины, по которым его свергли.

Изменение Конституции под себя

Первые выборы и изменения Конституцию

Верховный совет Республики Кыргызстан 31 августа 1991 года объявил о независимости Кыргызской Республики.

12 октября этого же года в новом суверенном государстве прошли первые выборы президента. Так как Акаев до этого почти год возглавлял Киргизскую ССР и ему нужно было подтвердить свой статус, выборы были безальтернативными. В бюллетене было только имя Акаева с вопросом о подтверждении его избрания президентом и два ответа — за или против. В итоге за Акаева проголосовали 95,3% пришедших на голосование.

Аскар Акаев в своём рабочем кабинете, 1992 год. Фото: «АКИпресс»

5 мая 1993 года в стране приняли Основной закон — Конституцию страны. За 30 лет независимости она менялась аж десять раз. Почти каждое изменение шло в угоду президентам, которые объясняли необходимость поправок интересами граждан.

Менял Основной закон страны и Аскар Акаев. За 15 лет его правления Конституцию редактировали 5 раз. В основном изменения приводили к усилению полномочий президента. После последней редакции Основного закона в 2003 году, Акаева начали обвинять в узурпации власти.

Впервые Конституцию изменили 22 октября 1994 года — тогда в главном законе страны прописали, что впредь вносимые в него изменения и новые законы могут выносить на референдум. Кроме того, было определено, что законы будет создавать двухпалатный Жогорку Кенеш.

Повторные выборы и редактирование Конституции

Уже в 1995 году прошли внеочередные выборы президента, хотя они должны были пройти только через 8 месяцев.

«Оппозиция тогда заявила, что Акаев пошел на досрочные выборы с целью деморализации оппонентов, не успевающих подготовиться к ним», — пишет издание «АКИпресс».

Некоторым кандидатам не удалось поучаствовать в выборах, так как ЦИК неожиданно изменила правила сбора подписей. При этом некоторые кандидаты уже их собрали и у них не было времени сделать это повторно по новым правилам.

В результате к выборам допустили только трех кандидатов, в их числе и Акаева. Последний победил в первом туре выборов, набрав 71,5% голосов избирателей.

Повторного вступив в должность Акаев в феврале 1996 года снова подверг Конституцию изменениям. Благодаря внесенным поправкам правительство, по сути, становилось подконтрольным президенту. Парламент не мог отправить все правительство в отставку, но мог объявить премьер-министру вотум недоверия. Правда, если премьер-министр уходил в отставку, то уходили и члены правительства.

Президент страны получил право назначать министров и глав местных администраций. Полномочия президента были усилены, и парламент практически не мог влиять на его решения, хотя мог рассмотреть вопрос отрешения президента от власти. Президент, в свою очередь, мог распустить парламент.

Третий срок Акаева и поправки в Основной закон

В октябре 2000 года были назначены очередные президентские выборы. Несмотря на то, что Конституция позволяла участвовать в выборах только два раза, Акаев все равно выдвинул свою кандидатуру.

«Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам президент злоупотребляет властью», — пишет «АКИпресс».

Тогда же была создана лингвистическая комиссия и все кандидаты в президенты должны были сдавать экзамен на знание кыргызского языка. Это привело к скандалу — некоторые кандидаты сочли создание комиссии незаконным и пытались оспорить это в суде, но у них не вышло.

Всего 7 кандидатов были допущены к президентским выборам, в их числе и Аскар Акаев.

«В ходе предвыборной кампании штаб Акаева повсеместно использовал административный ресурс и фактическую монополию в СМИ. Действующего президента во время визита в Бишкек поддержали президент Узбекистана Ислам Каримов и глава России Владимир Путин», — пишет «АКИпресс».

Тогда вновь победил Аскар Акаев, за него проголосовали 74,4% пришедших на выборы избирателей.

Аскар Акаев во время своей инаугурации 9 декабря 2000 года. Фото: «АКИпресс»

Через три года, в феврале, Конституция Кыргызстана вновь подверглась изменениям. В нее внесли объемные поправки — они касались самого государства, прав и свобод граждан, президентской власти, полномочий депутатов, прокуратуры и судов.

Но главное изменение было в том, что президент мог избираться более двух раз подряд — так Аскар Акаев сохранил за собой право выдвигать свою кандидатуру на еще один президентский срок.

Согласно внесенным поправкам, президент определял структуру правительства, назначал премьер-министра и мог назначить или упразднить Службу нацбезопасности (СНБ — нынешнее ГКНБ). Также от президента зависели назначения генпрокурора, судей и главы Нацбанка.

Аксыйские события

В 2002 году жители села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области вышли на демонстрацию против передачи части кыргызской территории Китаю. Правоохранительные органы применили против участников протеста оружие, погибли шесть человек.

В истории независимого Кыргызстана аксыйские события стали первым случаем, когда власть применила огонь против безоружных граждан.

Осторожно! Видео содержит сцены расстрела участников демонстрации

Непосредственным поводом к волнениям стал арест властями земляка аксыйцев депутата парламента Азимбека Бекназарова. Он тогда выступил с критикой президента Акаева по соглашению с Китаем о делимитации госграницы между странами. Политик считал, что Кыргызстан не может передавать Китаю участок в ущелье Узонгу-Кууш и предложил объявить Акаеву импичмент.

*По подписанному соглашению между двумя странами в ходе уточнения границ 30% территории ущелья Узонгу-Кууш переходили к Китаю, а 70% остались Кыргызстану. В 2002 году соглашение ратифицировали.

Тогда в Кыргызстане документ восприняли негативно, граждане выступили против передачи земель Китаю, так как Узонгу-Кууш кыргызстанцы с давних времен считали своей территорией.

Протяженность госграницы с Китаем составляет 1 071,8 километра. Переговоры о делимитации завершились в 2004 году. Ущелье Узонгу-Кууш раскинулось на 2 800 гектарах горной местности в Иссык-Кульской области. Пахотных земель там нет, но территория используется животноводами.

До сих пор не установлено, кто дал команду милиционерам «стрелять» по гражданам. На тот момент, по словам Акаева, он находился за границей. Пока он был у власти, вина за расстрел демонстрантов была возложена на местные власти.

Позже стала появляться информация, что по телефону милиционерам приказал стрелять тогдашний руководитель администрации президента Аманбек Карыпкулов.

Но, по словам Азимбека Бекназарова, который после революции 2005 года стал генпрокурором, под документами о применении операций «Тайфун» (локализация массовых беспорядков) и «Буран» (защита административных зданий) ставил подпись тогдашний премьер-министр Курманбек Бакиев*.

*В период с 2000 по 2002 год Курманбек Бакиев был премьер-министром. После Аксыйских событий он и его правительство ушло в отставку.

«Эти документы были обнаружены в 2005 году, когда я как генпрокурор возобновил следствие по аксыйским событиям. Нам еле как удалось их получить, так как они носили гриф “секретно”. Я тогда сказал [Бакиеву]: “Вы, оказывается, подписывали эти документы, поэтому должны явиться на допрос”. А он все обещал: “Да, приду на допрос”. Тянул время и в итоге через пять месяцев снял меня с должности [генпрокурора]. Следствие было приостановлено. Но Бакиев не остался без наказания за то, что совершил. В 2010 году, когда я был членом Временного правительства, я возобновил дело и предъявил ему обвинения именно по этому делу, за что он был осужден заочно», — говорил он в интервью «Азаттыку».

По словам правозащитницы Азизы Абдирасуловой, у властей тогда была неверная информация о том, что «у аксыйцев есть оружие и они пытаются захватить власть».

«В последний раз я изучала эти материалы в 2014 году и подписала бумагу о том, что в течение пяти лет не буду распространять эти сведения. Но сейчас этот срок уже вышел, и я могу говорить. Как выяснилось, со стороны спецслужб властям тогда передавалась неверная информация о том, что “у аксыйцев есть оружие, они пытаются захватить власть”. А достоверность и подлинность этой информации не проверялась. Еще на одной записи не видно лица человека, но он утверждает: “У народа есть оружие, они выступят такого-то числа”. И на основании таких сведений был открыт огонь по людям», — говорила правозащитница.

Акаев в 2021 году в очередной раз опроверг обвинения в свой адрес о том, что он продал китайцам Узонгу-Кууш.

«События в Аксы. Меня гложет, что эта трагедия случилась в период моего правления. […] За это я просил прощения у кыргызского народа и все время прошу», — говорится в его заявлении.

Сделка по Кумтору

Договор о разработке крупнейшего золоторудного месторождения Кумтор был заключён в начале президентства Акаева. Тогда кыргызские власти договорились с канадской корпорацией «Камеко», занимавшейся добычей урана.

«Камеко» получила право на разработку при посредничестве «Сиабеко», которую возглавлял бизнесмен Борис Бирштейн. Позже бизнесмена в своей статье «Роковое золото Кыргызстана» политик Осмонакун Ибраимов назовёт «аферистом международного масштаба».

Борис Бирштейн и Аскар Акаев. Фото: kaktus.media

В 1992 году правительство Кыргызстана и «Камеко» заключили договор по разработке месторождения Кумтор и создали проект «Кумторзолото». Однако тогдашний парламент был против сделки с канадской корпорацией.

«Досконально разобравшись, мы сказали Акаеву, что не надо торопить события. Мы предложили объявить тендер, чтобы была не только канадская компания. Спрашивали, почему нельзя выбрать, например, российскую или казахстанскую. Акаев это категорически отвергал и торопил с принятием решения. Ясно было, что условия не в пользу Кыргызстана, что за счет Кумтора хотят обогатиться отдельные люди, поэтому мы не согласились. Но Акаев начал действовать своими указами и продвинул “Камеко”, а в 1994 году искусственно инициировал самороспуск парламента, чтобы получить больше власти», — вспоминает депутат «легендарного» парламента Жамин Акималиев.

По первому соглашению, для разработки рудника создали компанию «Кумтор Оперейтинг компани». Кыргызстан через госпредприятие «Кыргызалтын» владел долей акций в компании.

Первичное соглашение предполагало, что Кыргызстан через «Кыргызалтын» владел долей почти в 66,67% акций, а «Камеко» — 33,33%.

Кроме того, «Камеко» и ее родственные компании, а также представители иностранных подрядчиков не облагались налогами и какими-либо сборами до 2003 года (за исключением аренды земли).

В 2003 году канадская корпорация предложила создать Centerra Gold Inc., передать ей «Кумтор Голд Компани» и все активы «Камеко», а затем поделить долю.

Правительство Кыргызстана согласилось. В итоге после реструктуризации республика в лице «Кыргызалтына» получила в Centerra долю в 33%, а «Камеко» — 67%.

Это соглашение кыргызские власти через 10 лет назовут «самым невыгодным» и отметят, что, подписав его, «кыргызская сторона существенно ограничила свои права по управлению проектом “Кумтор”».

По версии госкомиссии по изучению деятельности «Кумтора» 2021 года, которую возглавил нынешний министр экономики Акылбек Жапаров, «Камеко» за создание Centerra Gold в 2003 году дала крупную взятку семье Акаева — подарила деньги и акции на бирже Торонто.

По данным Жапарова, минимум $55,2 млн ушло только в компании, аффилированные с Айдаром Акаевым. Последний в 2001 году был членом совета директоров канадской компании «Камеко».

В 2004 году Centerra Gold Inc. вышла на IPO — первичное размещение акций на фондовой бирже Торонто.

Тогда доля акций Кыргызстана в канадской компании вновь уменьшились. Власти страны продали 17% акций за $84 млн. Аскар Акаев говорил, что эти средства поступили в спецфонд для решения социальных проблем населения.

Акаев вместе с другими высокопоставленными чиновниками — фигурант дела о коррупции при заключении соглашения по проекту «Кумтор». Выйдя с допроса в ГКНБ 2 августа Акаев сказал, что приехал обратно в страну, чтобы помочь с делом «Кумтора».

Уезжая из Кыргызстана, он попросил прощения за «допущенные ошибки и за то, что не оправдал надежд кыргызского народа» про проекту «Кумтор». Однако он опроверг информацию о том, что он и его семья имеет золото и акции от проекта «Кумтор».

«К сожалению, не все получилось так, как нам хотелось. Со дня подписания генерального соглашения кыргызская сторона шла на многочисленные уступки, в том числе и на нарушения в интересах канадской стороны, в ущерб национальным интересам», – заявил Аскар Акаев.

Он привел в пример «незаконное освобождение правительством корпорации “Камеко” от налогов, в том числе за пользование природными ресурсами» в 1992 году и передачу управления проектом «Кумтор» канадской стороне.

Акаев признал, что «это преступная ошибка не только правительства».

«Это и моя ошибка, как главы государства, поскольку я принимал решения по проекту “Кумтор”, слепо доверяя правительству... А самой главной моей ошибкой является дача согласия правительству КР на реструктуризацию проекта “Кумтор” в 2003 году», — пояснил Акаев.

Он добавил, что «в тот момент правительство убедило его в том, что это необходимо».

«Отсутствие должного контроля с моей стороны за правительством позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником», — резюмировал Аскар Акаев.

Семейно-клановое правление

После того, как Акаев сбежал из Кыргызстана, он не раз давал интервью различным СМИ и блогерам. В них он отмечал, что члены его семьи никогда не вмешивались в политику.

«Моя семья не вмешивалась в государственные дела. Напротив, каждый из них пытался всячески помочь в становлении государства. Настоящее семейное правление ввел Курманбек Бакиев», — сказал он 28 апреля 2021 года.

Семья Акаевых. Фото: «АКИпресс»

Но дети Аскара Акаева — Айдар и Бермет, так же как и супруга президента Майрам Акаева, имели большое влияние в те годы. Супруга президента в 2000 году возглавляла Партию женщин Кыргызстана, которая тогда прошла в парламент. Также она руководила международным благотворительным фондом «Мээрим».

В 2019 году Генпрокуратура сообщила, что из-за деятельности фонда возбуждено более 30 уголовных дел. По данным надзорного органа, действия фонда нанесли ущерб государству в 64 млн сомов, а десятки зданий и другое имущество возвращены в собственность государства.

Дочь Акаева Бермет называли основательницей провластной партии «Алга, Кыргызстан!». Она была замужем за гражданином Казахстана Адилем Тойгонбаевым.

Бермет Акаева. Фото: «АКИпресс»

Во времена правления Акаева Тойгонбаев руководил компанией Aalam Services, которая занималась поставкой горючего топлива авиаперевозчикам в аэропорт «Манас». По данным следствия, за шесть лет — с 1999 по 2005 год — он через оффшорные компании скрыл прибыль на общую сумму в более 677 млн сомов.

После смены власти в 2005 году его обвинили по статьям «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору», «Хищение» и «Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов». Первомайский райсуд Бишкека в 2017 году заочно приговорил казахстанца к 20 годам лишения свободы и обязал выплатить около $10 млн аэропорту «Манас».

Во время президентства отца его сын Айдар был медийной личностью и активно вел светскую жизнь. Он намного чаще был в центре внимания СМИ, по сравнению с остальными тремя детьми Аскара Акаева. СМИ очень часто освещали его походы по ресторанам.

Айдар Акаев в парламенте, 2005 год. Фото: «АКИпресс»

В 1998 году Айдар Акаев женился на младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Тогда свадьбу сразу назвали «династийной свадьбой». Однако брак продлился недолго, в 2001 году они развелись.

«Айдар занимался бизнесом. СМИ связывали его со многими бизнес-проектами в стране, при этом намекая, что это стало возможным только из-за власти отца», — пишет «АКИпресс».

В 1998 году он возглавил представительство ОАО «Казкоммерцбанк» в Кыргызстане. По данным издания, он также стоял у истоков создания сотовой компании «Бител» вместе с Нурбеком Турдукуловым.

В 2001 году 25-летний Айдар Акаев уже стал советником министра финансов, а также был членом совета директоров канадской компании «Камеко».

В 2004 году вместе со своей сестрой, Бермет вступил в провластную партию «Алга, Кыргызстан!» В этом же году Айдара Акаева неожиданно выбрали президентом Национального олимпийского комитета.

После революции 2005 года на Айдара Акаева было возбуждено четыре уголовных дела, ущерб по которым составил $3 млн. Также Генпрокуратура сообщила, что еще в 11 уголовных делах есть «прямые и косвенные доказательства его вины».

После революции Айдар Акаев в интервью ответил на вопрос, правильно ли, что дети лидера страны занимались бизнесом.

«Я не знаю ни одной страны СНГ, где бы такого не было. Везде родственники лидеров занимаются бизнесом кто как может. Это нормальное явление. Другое дело, идет ли это во вред экономике страны или нет», — сказал он.

6 февраля 2020 года стало известно, что Айдар Акаев умер. Российские СМИ сообщали, что тело Акаева обнаружили в доме на «Рублевке».

Позже адвокат их семьи Икрамидин Айткулов сообщил, что мужчина умер вследствие болезни сердца, не дожив до своего 44-летия всего две недели. Однако, СМИ писали, что причиной смерти Айдара Акаева стало отравление алкоголем и наркотиками.

«Тюльпановая революция»

Основным катализатором, который привёл к революции в 2005 году стали парламентские выборы. До выборов власти не допустили оппозиционных кандидатов, в том числе Розу Отунбаеву, которая была лидеркой оппозиционного движения «Ата-Журт». Она выдвигалась по Университетскому избирательному округу №1. Именно через этот округ избиралась и другая кандидатка — Бермет Акаева, дочь Аскара Акаева.

27 февраля прошёл первый тур парламентских выборов, 13 марта — второй. По итогу парламентских выборов провластная «Алга, Кыргызстан!» набрала наибольшее количество голосов. В парламент также прошли и дети президента Акаева — Айдар и Бермет.

Бермет и Айдар Акаевы в парламенте, 2005 год. Фото: «АКИпресс»

Европейские наблюдатели от ОБСЕ и Европарламента признали прошедшие выборы «не соответствующими международным нормам». Они указывали на попытки давления на избирателей со стороны президента и отмечали, что был широко распространён подкуп голосов избирателей. Оппозиция также заявила о нарушениях.

Постоянные изменения Конституции, которые приводили к усилению власти Акаева, коррупция, и семейно-клановое правление в итоге стали поводом для начала массовых волнений. Сначала они начались на юге страны, затем перекинулись и на другие области.

24 марта массовые акции протеста начались и в Бишкеке. Около 30 тысяч граждан, собравшись на окраине столицы, двинулись в сторону Белого дома.

Мартовская революция 2005 года. Фото: «АКИпресс»

Митингующие пришли на площадь, где скандировали: «Акаев, уходи!» Перед собравшимися выступали оппозиционные политики, в том числе лидер оппозиции Курманбек Бакиев, который потом станет еще одним свергнутым по тем же причинам президентом.

Позже демонстранты начали разбирать забор вокруг администрации Акаева и захватили Белый дом. Ворвавшись туда, митингующие выбрасывали наружу документы и компьютеры чиновников, били окна и двери. Белый дом подвергся мародёрству.

Мародёрство начались и в разных частях столицы. Грабежи в Бишкеке продолжались всю ночь с 24 на 25 марта: в итоге разъяренная толпа ограбила и сожгла десятки магазинов, торговых центров и интернет-клубов. Позже властям пришлось извиняться перед горожанами за действия мародеров.

Мартовская революция 2005 года. Фото: «АКИпресс» Митингующие сжигают портрет Аскара Акаева. Фото: «АКИпресс» Правозащитник Турсунбек Акун, сев на место президента, объявил о падении власти Аскара Акаева. Фото: «АКИпресс»

К вечеру 24 марта стало известно, что свергнутый президент Аскар Акаев с семьей бежал из страны в Казахстан. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2020 году во второй части документального фильма «Штрихи портрета» рассказал, что это он вывез Акаева из страны.

«Мне пришлось его вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом. Сложная обстановка была, там они могли обстрелять, но чтобы конфронтации не было, я его вывез», — сказал Назарбаев.

Утром 25 марта 2005 года парламент назначил и.о. президента и премьер-министром страны Курманбека Бакиева, Роза Отунбаева возглавила МИД, а Азимбек Бекназаров стал генпрокурором.

29 марта стало известно, что Аскар Акаев находится в России. 5 апреля 2005 года в здании Посольства Кыргызстана в Москве Акаев подписал заявление об отставке с должности президента.

Позже Акаев высказался по поводу «тюльпановой революции» 24 марта 2005 года. Он заявил, что большинство участников протеста были «представителями криминалитета» — ему якобы сообщили об этом, кроме того, «это было видно».

Акаев утверждал, что ему предлагали применить против протестующих силу, но он отказался и уехал из страны, чтобы избежать жертв.

По мнению Акаева, революция 2005 года рук дела «политических авантюристов — Курманбека Бакиева, Розы Отунбаевой и присоединившегося к ним Алмазбека Атамбаева».

При этом, в 2021 году он извинился перед кыргызстанцами за то, что «не смог передать власть конституционным путем». Акаев продолжает настаивать, что «его семья не вмешивалась в государственные дела».