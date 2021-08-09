Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 407 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
За последние сутки COVID-19 подтвердился у 483 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 281;
- Ош — 4;
- Чуйская область — 31;
- Ошская область — 4;
- Джалал-Абадская область — 57;
- Баткенская область — 9;
- Иссык-Кульская область — 71;
- Нарынская область — 19;
- Таласская область — 7.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 169 500 случаев заражения коронавирусом.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 360 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 158 285 пациентов.
По данным минздрава, на 7 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили 539 067 человек. А вторую — 172 052 человека.