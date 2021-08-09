Заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев назначен послом Кыргызстана в Казахстане. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров 9 августа.
Другим своим указом Жапаров назначил нынешнего посла в Казахстане Жээнбека Кулубаева завотделом внешней политики администрации президента.
Кто такой Дюшекеев?
По данным издания Sputnik, Дюшекеев на парламентских выборах 2020 года работал координатором политической партии «Кыргызстан» по Иссык-Кульской области.
После октябрьских событий, которые привели к отмене итогов голосования в Жогорку Кенеш и смене власти в стране, Дюшекеев стал пресс-секретарем Садыра Жапарова, который тогда занимал пост премьер-министра.
1 декабря 2020 года его назначили завотделом внешней политики администрации президента.