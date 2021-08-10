Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, обвиняемый в коррупции по делу «Кумтора», улетел из страны. Об этом изданию «Азаттык» сообщил депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев.

Омурбек Бабанов в аэропорту. Архивное фото.

Отмечается, что Бабанов вылетел 5 августа в Москву.

Ранее адвокат политика Амантур Абдырахманов сообщал, что Бабанов отправится за границу на обследование, так как в Кыргызстане ему не могут поставить диагноз.

Дело Бабанова

Омурбек Бабанов был задержан 31 мая по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор». Его водворили в СИЗО ГКНБ. Сам Бабанов назвал своё задержание «полным беспределом», а обвинения «чушью».

26 июля издание kaktus.media ссылаясь на сотрудников силовых структур сообщило, что Бабанова перевели из СИЗО ГКНБ в частную клинику «Авиценна». Позже эту информацию подтвердили изданию vesti.kg сторонники бывшего премьер-министра.

27 июля Первомайский райсуд Бишкека изменил меру пресечения Бабанову и разрешил ему вылететь за границу. По данным ГКНБ, такое решение приняли в связи с ухудшением здоровья политика.