Депутат Жогорку Кенеша Умбеталы Кыдыралиев стал главой ОАО «Кыргызалтын». Об этом сообщили в пресс-службе самой компании.

В «Кыргызалтыне» отметили, что назначение Кыдыралиева согласовали с председателем кабмина Улукбеком Мариповым. В компании добавили, что нового главу «Кыргызалтына» уже представили коллективу.

До этого главой «Кыргызалтына» был Маратбек Чолпонкулов. Он возглавил компанию 4 марта этого года.

Кто такой Кыдыралиев?

Умбеталы Кыдыралиев в основном за свою карьеру работал в сфере спорта. В 2000 году он возглавил Федерацию бокса страны, а в 2011 году стал директором Госагентства по физической культуре и спорту.

В 2015 году Кыдыралиев стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Республика – Ата Журт». Он состоит в комитете парламента по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Умбеталы Кыдыралиев в парламенте. Фото: пресс-служба Жогорку Кенеша

В ноябре 2020 года Кыдыралиев вошёл в состав Конституционного совещания, которая разработала проект новой Конституции. Также депутат в 2021 году был в составе госкомиссии по изучению деятельности «Кумтора», которую возглавлял нынешний министр экономики Акылбек Жапаров.

Скандал с закупкой угля

В 2020 году Кыдыралиев фигурировал в скандале с коррупцией вокруг закупки угля. 4 ноября ГКНБ задержал члена тендерной комиссии по закупке угля в филиал госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» Расула Умбеталиева.

По данным ведомства, он вымогал 500 тысяч сомов в качестве вознаграждения от предпринимателя за присуждение ему победы в тендере на закупку большого объема угля.

Позже замглавы «Кыргызтеплоэнерго» Айбек Жоронов заявил, что интересы Умбеталиева лоббировали два депутата: Умбеталы Кыдыралиев и Экмат Байбакпаев.

«Мы [«Кыргызтеплоэнерго»] старались сделать так, чтобы Умбеталиев не вошел в состав тендерной комиссии, но он всё таки стал членом комиссии по ходатайству этих депутатов», — сказал Жоронов.

Кыдыралиев на такое заявление ответил, что действительно выдавал энергетику ходатайство на членство в тендерной комиссии по закупке угля, однако это было ещё 3 года назад.

«Я являюсь членом Комитета по топливно-энергетическому комплексу и к нам часто обращаются с такими вопросами. Ходатайство мы выдали ему давно, в этом году мы ему ничего не выдавали», — сказал тогда депутат.