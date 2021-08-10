Первомайский райсуд Бишкека признал виновным бывшего главу Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева в халатности и оштрафовал на 180 тысяч сомов.

Сотрудники АКС ГКНБ задержали Джунушева 20 октября 2020 года по подозрению в коррупции. По данным Госкомитета, он руководил коррупционной схемой и на систематической основе получал определенную часть при распределении незаконно полученных денег.

Что было на суде?

Гособвинение на суде утверждало, что на должности главы Госэкотехинспекции, примерно с мая 2018 года Джунушев «осуществлял покровительство и оказывал поддержку начальнику управления архитектурно-строительного надзора ведомства Т.А. с целью извлечения материальных благ».

По данным следствия, они вдвоём с ещё четырьмя сотрудниками управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции создали устойчивую противоправную связь.

«Они разработали схему, согласно которой, инспекторы в ходе выполнения своих функциональных обязанностей, осуществляя надзор за строительством контактировали с представителями коммерческих структур, которые имели строительные объекты на территории республики, и с момента начального этапа строительства курировали его, вплоть до завершения и ввода в эксплуатацию», — говорится в судебном акте.

По версии обвинения, таким образом представители коммерческих структур были вынуждены на систематической основе передавать денежные средства контролирующему органу, чтобы ввести строительный объект в эксплуатацию.

По данным гособвинения, полученные средства пропорционально делились между Джунушевым, Т.А. и инспектором осуществляющим строительный надзор за конкретным объектом.

Однако в суде гособвинение не смогло доказать вину Джунушева в коррупции и переквалифицировало статью.

«В силу ненадлежащего исполнения своих обязанностей в качестве директора ГИЭТБ обвиняемый Джолдошбек Джунушев допустил в своем ведомстве коррупционные действия сотрудников управления и не предпринял меры по их пресечению. В результате причинен значительный вред», — говорится в судебном акте.

Увольнение Джунушева

В начале 2020 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу госучреждений, в том числе Госэкотехинспекции, который уже два года возглавлял Джолдошбек Джунушев.

После этого Совет безопасности рекомендовал уволить его за коррупцию в Госэкотехинспекции. 31 января 2020 года Джунушева уволили.