Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что задержана подозреваемая в заведомо ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве в ЦУМе.

По данным спецслужбы, кыргызстанка Г.З.А. 1994 года рождения купила новую сим-карту в ГУМе и через нее сообщила в милицию о заложенной бомбе и удержании заложников в здании торгового центра ЦУМ «Айчурек».

Подозреваемая в сообщении о бомбе в ЦУМе. Фото: Пресс-центр ГКНБ.

Начато досудебное производство по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Проводятся поиски возможных сообщников или организаторов.

По предварительным данным, мотивом этого преступления является ссора с бывшим супругом — он арендует торговую площадку в ЦУМе.

В ГКНБ добавили, что такого рода «безответственные и необдуманные действия отдельных граждан республики приводят к отвлечению сил и средств правоохранительных органов от их прямых обязанностей по обеспечению безопасности и правопорядка в стране».

Ранее в комитете также напомнили, что за заведомо ложный вызов о готовящемся взрыве или поджоге могут привлечь к общественным работам на срок от 180 до 240 часов или штрафу в размере от 5 до 30 тысяч сомов.

Также за это правонарушение могут наказать исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Что произошло?

Вечером 9 августа сотрудники милиции оцепили здание ЦУМа в Бишкеке. Всех работников и посетителей эвакуировали из здания. Из-за недостатка официальной информации в это время появились несколько версий происходящего.

В частности, издание Vesti.kg, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что две неизвестные женщины взяли в заложники детей в туалете здания. По другим данным, в здании якобы была бомба.

Позже в милиции рассказали, что к ним поступил вызов о том, что в ЦУМе находится «подозрительная женщина в чёрном одеянии с пакетом в руках».

Милиционеры проверили все здание, но не нашли подозрительного человека или подозрительный предмет. Примерно в 18:10 работников торгового центра начали впускать в здание.

После, милиция оцепила здание ГУМа, который находится напротив ЦУМа. Но уже в 18:38 милиция сообщила, что информация о бомбе в ГУМе не подтвердилась и оцепление было снято.

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