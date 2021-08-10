Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 9 августа сообщил, что на заседании Совета думы приняли решение подготовить обращение на имя спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова.

Оно касается инцидента в детском центре развлечений MagicCity в Бишкеке. Там 2 августа нетрезвый мужчина, недовольный тем, что кассирша обслуживает его на русском языке, напал на неё.

Что решили в Госдуме?

По словам Володина, в обращении к Мамытову они попросят взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку. Володин сообщил, что соответствующее поручение уже дано профильному комитету Госдумы.

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Кыргызстане носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — написал Володин.

Ранее на инцидент в детском центре развлечений отреагировал и посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.

«Обратил внимание на очередной факт бытового национализма в одном из детских центров в Бишкеке. Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным. Нельзя не осуждать любые, а тем более агрессивные действия на почве национальной неприязни, которые не способствуют сохранению мира и межэтнического согласия», — написал посол 6 августа.

Он отметил, что посольство намерено обратиться к кыргызским властям для адекватной оценки ситуации.

Что произошло в центре развлечений?

5 августа в соцсетях появилось видео, как в центре развлечений MagicCity мужчина напал на сотрудницу центра. По словам администратора MagicCity Тимура Джунусова, мужчину не устроило то, что его обслуживали на русском языке.

«Это произошло 2 августа. Один из наших клиентов, пришедших с ребенком, был в нетрезвом состоянии. Когда он подошел к стойке и обратился к кассирше, она стала обслуживать его на русском языке. Он достаточно агрессивно потребовал говорить с ним только по-кыргызски. Девушка перешла на кыргызский язык, так как хорошо им владеет. Но посетителя это не устроило, он стал цепляться к ней и оскорблять по национальному признаку. Начал кидаться на нее и угрожать. В какой-то момент схватил со стойки калькулятор и бросил ей в голову», — сообщил Джунусов.

Что сделала милиция и ГКНБ?

ГУВД Бишкека сообщило, что милиция нашла мужчину и зарегистрировала данный инцидент в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство».

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, но пострадавшая «отказалась от прохождения освидетельствования, ссылаясь на незначительный нанесённый вред ее здоровью». Однако досудебное производство по делу продолжается.

Позже ГКНБ объявил официальное предостережение мужчине, который напал на девушку. В ГКНБ подчеркнули, что в соответствии с Конституцией, русский язык в стране действует на полных законных основаниях: кыргызский язык является государственным, русский — официальным.

«Дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно-наказуемым деянием в виде лишения свободы до 10 лет», — напомнили в Госкомитете.

Также ведомство попросило при наличии подобных фактов обращаться в дежурную часть ГКНБ по номерам: 0 (312) 62-05-85, 0 (312) 66-04-75.