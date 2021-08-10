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В активе спортсменов из Кыргызстана на летней Олимпиаде в Токио три медали — две серебряных и одна бронзовая. Этот результат позволил кыргызстанцам занять 70 место в общемедальном зачете среди всех 206 стран, которые участвовали в Олимпиаде. Всего же на пьедестал почета сумели подняться спортсмены из 93 стран мира.

Кроме олимпийских медалей, кыргызские спортсмены смогли добиться и других значимых результатов для страны. В некоторых видах спорта они смогли войти в топ-10 по результатам соревнований.

В частности, в греко-римской борьбе в весе до 60 кг Жоламан Шаршенбеков занял седьмое место из 16, а в вольной борьбе в категории до 76 кг Айпери Медет кызы заняла 5 место из 16.

Был побит и один национальный рекорд — в плавании 100 метров брассом пловец Денис Петрашов преодолел дистанцию за 1 минуту 0, 23 секунды. Он занял 27 место из 49 участников.

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