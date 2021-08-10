Главного редактора кыргызскоязычной оппозиционной газеты «Азия Ньюс» Аслана Сартбаева отпустили после допроса в ГКНБ по делу о разжигании межрегиональной вражды. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-центре Госкомитета.

«Вчера [9 августа] был приглашен на допрос и после допроса отпущен. Но работы по его делу продолжаются», — сообщили в ГКНБ.

9 августа оппозиционный активист Адиль Турдукулов в своём твиттере сообщил, что Сартбаева вызвали на допрос в ГКНБ.

Повестка Аслану Сартбаеву. Фото: Адиль Турдукулов

«Главного редактора оппозиционной газеты “Азия Ньюс” Асланбека Сартбаева забирают за межрегиональную рознь. Повод — пост в фб за который он уже принёс извинение. А по сути за критические регулярные публикации в отношении новой власти», — написал он.

Дело в отношении Сартбаева

7 августа ГКНБ сообщил, что начал досудебное производство в отношении Сартбаева по подозрению в разжигании межрегиональной вражды из-за поста в фейсбуке. В нем он негативно отозвался о новом и.о. мэра Бишкека Таалайбеке Сарыбашове. Вскоре пост был удален.

Удалённый пост Сартбаеву. Фото из соцсетей

Пост Сартбаева вызвал шквал возмущений среди пользователей фейсбука. На это отреагировала и общественная деятельница Ассоль Молдокматова. Она призвала наказать журналиста за трайбализм.

По законодательству Кыргызстана, возбуждение межрасовой, межрегиональной розни наказывается лишением свободы от пяти до семи лет шести месяцев.

Сартбаев и иски против «Азия Ньюс»

Асланбек Сартбаев — главный редактор газеты «Азия Ньюс». Он известен как сторонник экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. На своей странице он не раз публиковал посты о нем.

На «Азия Ньюс» не раз подавали иски политики и чиновники обвиняя газету в публикации материалов, которые затрагивали их честь и достоинство.

Так, экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков отсудил у газеты «Азия Ньюс» в 2018 году 2 млн сомов. Суд в 2020 году обязал газету выплатить 50 тысяч сомов «за ущемление чести и достоинства» тогдашнему вице-премьер-министру Женишу Разакову.

Также в 2020 году тогдашний глава МВД Кашкар Джунушалиев отсудил у «Азия Ньюс» 300 тысяч сомов за публикации о нём.