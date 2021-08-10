Глава кабинета министров Улукбек Марипов прокомментировал свою поездку на старой Audi в Иссык-Кульской области.

«Зачастую местные органы власти отчитываются об отличных показателях, а на деле мы видим совсем другую картину. На встрече с жителями села Тасма я лично в этом убедился, сев, по предложению местных жителей, в автомашину Audi, чтобы самому прокатиться и прочувствовать каждую кочку на местной разбитой дороге», — написал чиновник на своей странице в фейсбуке.

Марипов заявил, что в следующем году рассмотрят включение этого отрезка дороги в список строительства и реконструкции дорог. Он отметил, что такая проблема дорог есть в каждой области и они будут отремонтированы по мере финансовой возможности.

Поездка на старой Audi

6 августа Марипов поехал в Иссык-Кульскую область, чтобы ознакомится с ходом ликвидационных работ после схода селя во многих районах области.

Во время поездки местные жители попросили главу кабинета министров Улукбека Марипова выйти из его машины марки Toyota Land Cruiser и пересесть в старый автомобиль марки Audi.

Таким образом, жители хотели рассказать Марипову насущные проблемы региона и показать, насколько неудобно ездить по внутренним дорогам на обычном легковом автомобиле.