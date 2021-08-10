Национальный альянс бизнес-ассоциаций (НАБА) обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой наложить вето* на законопроект о введении режима ЧС в экономике. Либо же отправить его на доработку с обязательным общественным обсуждением с привлечением бизнес-ассоциаций в согласительную комиссию.

*При этом по действующей новой Конституции у президента права вето нет. Он может только вернуть законопроект с возражениями в Жогорку Кенеш.

Что не так с этим законопроектом?

В организации отметили, что законопроект о введении ЧС в экономике депутаты парламента приняли без проведения общественного обсуждения и этим нарушили регламент Жогорку Кенеша.

«Закон заложил многие нормы, которые увеличивают дискреционную власть кабинета министров, что создает коррупционные риски концентрации большой власти в ведомствах», — подчеркнули в НАБА.

В НАБА напомнили, что этот проект позволяет в короткие сроки менять налоговые режимы, вводить новые государственные платежи и пошлины, изменять правила налогового и таможенного администрирования.

В организации предостерегли, что в случае негативного сценария использования данных полномочий кабмином, «может произойти ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности в стране, бегство капитала, уход предпринимателей в тень, по причине тяжелой ситуации, созданной вторым годом пандемии».

«Законопроект также узаконивает рейдерский захват через искусственное банкротство предприятий, путем изменения кредитных условий и внедрения новых правил управления предприятием со стороны кабмина, так как дает им такие полномочия.

Законопроект совершает покушение на сам институт частной собственности, что является основой общественно-правовых отношений. Введение в силу этого законопроекта позволит правительству через механизмы быстрого изменения правил налогового администрирования, практически проводить экспроприацию* и отчуждение имущества любого налогоплательщика», — отметили в НАБА.

*Экспроприация — принудительное отчуждение имущества индивидуальных собственников.

В организации подчеркнули, что бизнес-сообщество признаёт законопроект о введении режима ЧС в экономике «опасным, вредным для экономики, внушающим недоверие со стороны бизнеса, подрывным для национального согласия и общественно-политической стабильности».

Обращение поддержали более 70 бизнес-ассоциаций в различных секторах экономики.

Законопроект о введении режима ЧС в экономике

Депутаты парламента 29 июля сразу в трёх чтениях приняли законопроект о введении режима ЧС в экономике Кыргызстана. Инициатором документа выступил министр экономики Акылбек Жапаров.

Министр экономики Акылбек Жапаров на заседании парламента 29 июля. Фото: скрин с трансляции заседания

Согласно документу, ввести ЧС в экономике страны нужно:

если ежемесячный рост уровня индекса потребительских цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим превышает в среднем 3,5% три месяца подряд;

если уровень госдолга по отношению к ВВП превысил допустимый предел на 20% пунктов от установленного предельного значения;

в случае резкого сокращения индекса физического объема отраслей экономики, формирующих ВВП на 20% в течение трех месяцев;

в случае значительного сокращения внешнеторгового оборота на 20% в течение трех месяцев;

если идет снижение объема налоговых платежей на 20% в течение трех месяцев;

ухудшение инвестиционного климата, рост оттока прямых инвестиций на 20% в течении двух кварталов;

введение чрезвычайной ситуации и/или чрезвычайного положения в установленном порядке, результаты которых повлекли ущерб экономике страны, и ликвидация его последствий.

Как вводится режим ЧС в экономике?

Режим ЧС в экономике, согласно законопроекту, вводится по решению кабинета министров не позднее семи дней с того момента как профильный госорган вносит это предложение к президенту.

Сейчас таким госорганом является министерство экономики и финансов.

Что сможет сделать кабинет министров при действии ЧС в экономике:

изменять налоговый режим, а также размер налогов и сборов;

изменять процедуры конкурсов на право использования недр, госзакупок и предоставление лицензий, а также ввоза и регистрация продукции;

изменять порядок формирования и исполнения бюджетов;

изменять условия погашения кредитов, предоставляемых государством;

решать проведение реструктуризации бюджетных кредитов;

упрощать процедуры займов;

изменять тарифную политику;

устанавливать правила внутренней и внешней торговли;

устанавливать правила избрания и назначения руководящего состава госпредприятий;

устанавливать правила управления госимуществом и порядка предоставления госимущества во временное владение;

устанавливать порядок условий проведения процедур банкротства.

Кроме того, законопроектом в Кодекс о нарушениях вводится новая категория штрафа. Она предусматривает штраф в 20 тысяч сомов для физлиц и 1 миллион сомов для юрлиц. Такой штраф можно получить за нарушение порядка управления в сфере налогообложения и госрегулирования торговой деятельности.

Критика законопроекта



После принятия законопроекта представители бизнес-сообществ назвали документ «сырым» и «нуждающимся в доработке». По мнению бизнес-омбудсмена Кыргызстана Робина Орд-Смита законопроект содержит нормы, «которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом».

Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит

Экономисты же считают, что этим законопроектом государство пытается регулировать бизнес в Кыргызстане.

«Вмешательство государства в бизнес чревато. В этом случае всегда нужно взвешивать риски и выгоды. В условиях Кыргызстана, когда у нас коррумпированные госорганы и большое недоверие предпринимателей к государственному регулированию, необходимости в таком законе я не вижу. Надо отметить, что законопроект еще больше снижает роль парламента. Расходование госбюджета требует двойного, тройного контроля. Эта та область, где может быть много разных злоупотреблений. Без согласования с парламентом спешное распределение казенных денег может не только увеличить и без того имеющиеся коррупционные риски, но допустить неэффективное распределение госсредств»,— считает экономист Азамат Акенеев.

Отреагировали на законопроект и в Антикоррупционном деловом совете (АДС) при президенте. В АДС отметили, что некоторые нормы, указанные в проекте, противоречат политике и указу президента по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.