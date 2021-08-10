Адвокатесса Фатима Якупбаева создала первый в Кыргызстане Telegram-бот, который поможет заполнить долговую расписку или заявление на алименты. Бот называется «Милдет» работает на кыргызском и русском языках.

По словам Якупбаевой, онлайн-сервисы в сфере правовой помощи населению практически не развиты в Кыргызстане. Юридические услуги в основном предоставляются оффлайн, и, как правило, за деньги.

«Очень хочется, чтобы у людей, которые не могут позволить себе оплатить юридическую консультацию, была возможность быстро и без особых усилий получить ответы на вопросы», ​​— рассказала адвокатесса.

Виртуальный юрист знает, как зарегистрировать индивидуального предпринимателя, как взыскать алименты, и может дать консультацию по вопросам налогов и защиты прав потребителей.

Кто такая Фатима Якупбаева?

Фото из фейсбука.

Фатима Якупбаева — адвокатесса, корпоративная юристка. Также она занимается медиацией и арбитражем в двух международных третейских судах.

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