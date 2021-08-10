Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шестеро пациентов с COVID-19. По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 413 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 471 человека. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 212;

Ош — 7;

Чуйская область — 110;

Ошская область — 5;

Джалал-Абадская область —60;

Баткенская область — 21;

Иссык-Кульская область — 38;

Нарынская область — 4;

Таласская область — 14.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 169 971 случай заражения коронавирусом.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 995 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 159 280 пациентов.

Ведомство сообщает, что на 10 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили 547 523 человека, вторую — 188 695 человек.