Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шестеро пациентов с COVID-19. По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 413 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
За последние сутки COVID-19 подтвердился у 471 человека. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 212;
- Ош — 7;
- Чуйская область — 110;
- Ошская область — 5;
- Джалал-Абадская область —60;
- Баткенская область — 21;
- Иссык-Кульская область — 38;
- Нарынская область — 4;
- Таласская область — 14.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 169 971 случай заражения коронавирусом.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 995 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 159 280 пациентов.
Ведомство сообщает, что на 10 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили 547 523 человека, вторую — 188 695 человек.