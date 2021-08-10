Генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нуруйпа Муканова 10 августа на встрече представителей совета с гражданским сектором сообщила, что членов совета будет выбирать сам президент.

По ее словам, в стране действуют 24 тысячи неправительственных организаций и все они в состав совета войти не смогут, поэтому право выбора достанется главе государства.

Муканова также рассказала о роли АДС.

«АДС не является правоохранительным органом. Мы не ведем расследования. В случае появления сигналов мы должны передавать их в прокуратуру, у нас есть право озвучить факты коррупции через СМИ или напрямую президенту», — сказала она.

Это была первая встреча представителей Антикоррупционного делового совета с гражданским сектором. Она прошла в зале заседаний Жогорку Кенеша. По словам Мукановой, первое заседание самого совета с участием президента пройдет в сентябре.

Днем ранее Антикоррупционный деловой совет выступил против наделения участковых милиционеров полномочиями, позволяющими расследовать экономические преступления. По словам Мукановой, такое решение только откроет новые пути для коррупции.

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Что за Антикоррупционный деловой совет?

Антикоррупционный деловой совет был создан в начале июля 2021 года по указу президента после того, как в конце июня он провел встречу с бизнес-сообществом.

Генеральным секретарем Антикоррупционного делового совета при президенте была назначена Нуруйпа Муканова — специалистка по борьбе с коррупцией в разных секторах экономики, работающая в антикоррупционных органах Кыргызстана уже более 10 лет.

По информации пресс-службы, Антикоррупционный деловой совет будет служить для «эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции».

Новый госорган занимается «совершенствованием основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции», «созданием благоприятных условий для развития бизнеса», «улучшением инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства».