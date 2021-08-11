Бишкекский горсуд не стал менять меру пресечения депутату Асылбеку Жээнбекову и оставил в силе решение первой инстанции. Нардеп будет содержаться под стражей в СИЗО ГКНБ до 30 сентября.

У здания горсуда во время заседания более 100 человек требовали свободу для Жээнбекова, заявляя о его невинности.

Митинг сторонников Асылбека Жээнбекова у здания Бишкекского горсуда. Фото: AKIpress

Брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова, Асылбека Жээнбекова сотрудники ГКНБ задержали 31 мая 2021 года. Его задержали по статье «Коррупция» по делу «Кумтора».

Кроме него среди задержанных по этому делу оказались ряд бывших и действующих политиков, например, экс-премьер-министры Омурбек Бабанова и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Среди депутатов были задержаны Талантбек Узакбаев, Алмазбек Баатырбеков и экс-депутат Исхак Пирматов. Некоторые из задержанных заявили, что готовы сотрудничать со следствием и были отпущены под домашний арест или под подписку о невыезде.

А депутата Узакбаева суд признал виновным в деле о коррупции при разработке рудника Кумтор. Его приговорили к выплате штрафа в 300 тысяч сомов.

Допросы и задержания по «Кумтору»

Ещё 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, задержаны депутаты Торобай Зулпукаров, а также экс-депутаты Талантбек Узакбаев и Исхак Пирматов.

Некоторые из задержанных заявили, что готовы сотрудничать со следствием и были отпущены под домашний арест или под подписку о невыезде.

А Узакбаева суд признал в деле о коррупции при разработке рудника Кумтор. Его приговорили к выплате штрафа в 300 тысяч сомов.

Кроме того, были задержаны экс-премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев. Позже суд изменил меру пресечения Бабанову по состоянию здоровья и тот улетел на лечение за границу.

Кроме того, в розыск объявляли свергнутых беглых бывших президентов Кыргызстана — Курманбека Бакиева и Аскара Акаева. Также в розыск объявлен сын Бакиева Максим и ряд других бывших чиновников связанных с соглашениями по разработке рудника.

Первый бывший свергнутый президент Аскар Акаев прибыл в Бишкек 2 августа. Его сразу увезли в ГКНБ. В ГКНБ сообщили, что Акаев сотрудничает со следствием по факту коррупции «при заключении Генерального соглашения по проекту “Кумтор” в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году».

В Госкомитете подчеркнули, что следствие дало юридическую оценку всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева.

«Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — говорится в сообщении ГКНБ.

Позже, выйдя с допроса из Госкомитета, Акаев дал интервью журналистам. В нём он рассказал, что приехал в страну, чтобы помочь с делом по «Кумтору».

«Я благодарю ГКНБ, тут меня приняли с очень внимательным отношением, естественно есть вопросы. Провели первый допрос, я приехал, чтобы чистосердечно рассказать как строили “Кумтор” и какие были ошибки», — сказал Акаев.

8 августа Акаев улетел обратно в Россию.