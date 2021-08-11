Пресс-служба кабинета министров сообщила, что ровно на один год импорт зерна и муки освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС). Постановление подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

Решение вступило в силу 1 августа и будет действовать до 1 августа 2022 года.

«Это сделано для стабилизации рыночных цен на муку, а также создания благоприятных условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей», — отметили в кабмине.

По данным ведомства, эта инициатива позволит увеличить объемы ввозимого зерна, что обеспечит продовольственную безопасность.

Продовольственный кризис

Ранее Марипов рассказал, что для обеспечения кыргызстанцев продуктами питания принято решение освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) сахар, растительное масло и мясо при их ввозе в страну.

Он признал, что из-за этого решения бюджет потеряет около 200 млн сомов. Однако Марипов считает, что такое решение «принесет изменения в лучшую сторону».

Чиновник также напомнил, что ранее кабмин уже ввел запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, сахара, риса, растительного масла и куриных яиц.

Ранее минсельхоз также предложил ввести запрет экспорта на полгода ряда продуктов, в том числе кукурузы, пшеничной муки и растительного масла. В министерстве посчитали, что мера позволит не допустить критического недостатка сельскохозяйственных товаров и повышения их цен.