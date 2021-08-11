Пресс-служба министерства энергетики 11 августа сообщила, что Кыргызстан покупает электроэнергию у Туркменистана. Глава минэнерго Доскул Бекмурзаев и министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков подписали соответствующий контракт.

Главы минэнерго Кыргызстана и Туркменистана подписывают контракт. Фото: Пресс-служба минэнерго.

Согласно подписанному соглашению, с августа по декабрь 2021 года Туркменистан поставит в Кыргызстан более 500 млн кВтч электроэнергии.

По данным минэнерго, до 9 августа Туркменистан уже экспортировал 19,2 млн кВтч электроэнергии. При этом в минэнерго не уточнили, по какой цене ведомство договорилось покупать электричество.

В минэнерго также добавили, что ведутся переговоры о покупке природного газа у Туркменистана.

Ранее в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Туркменистан 27-28 июня 2021 года лидеры двух стран договорились о поставках электроэнергии в Кыргызстан.

Энергокризис в Кыргызстане

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

К концу декабря 2020 года «Северэлектро» объявило, что до 1 апреля 2021 года больше не будет выдавать разрешения на трехфазные ввода хозяйственных нужд для бытовых потребителей. Тогда отмечали, что эта мера «принята для успешного прохождения зимнего периода, а также для надежного, бесперебойного электроснабжения населения».

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Первые спуски воды начались 1 июня. При этом фермеры и минсельхоз говорят о том, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался даже Бишкек.

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16 июня министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

«Если мы будем говорить о плохом, то все так и будет. Поэтому мы должны работать в позитивном русле. Энергетики работают в штатном режиме, агрегаты завозят. Веерных отключений электроэнергии не будет. В рамках подготовки к ОЗП местами свет отключают из-за ремонта. Прошу население отнестись к этому с пониманием. Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет», — сказал чиновник.